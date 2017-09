Bölüm 5: Seksin Evrimi

Tabular yıkılıyor, ayıplar bozuluyor! Bilim Kazanı Türk aile yapısını muhafaza etmeye yönelik yasaları hiçe sayarak bu bölüm KADIN, ERKEK ve SEKSİN EVRİMİNİ konuşuyor! Virüslerden insanlara kadar canlı-cansız herkes neden seks yapıyor? Alis’in Harikalar Diyarı’nda neler oluyor? Bağışıklık sistemi neden sekse muhtaç? Peki seksen milyon yıldır sekse tövbe etmiş Bdelloidler’in sırrı ne? Terliksi hayvanın Kama Sutra’sı neden bizimkine yüz basıyor? Doğada hakim iki cinsiyet olmasının sebebi ne? Yumurtasına kavuşmak isteyen spermler hangi çılgınlıkları göze alıyor? Torpido penisli ahtapotlar, sado-mazocu tahtakuruları, padişah kandıran sahte harem ağaları ve bir yastıkta kocamak için ter koklayan, feromonlu deodoranttan medet uman biz insanlar!

Hepsi ve daha fazlası için beşinci kez Bilim Kazan, Biz Kepçe!

Kaynakça:

Adına da derler seks

Neden Seks?

Sevişmek virüslerin de hakkı

Bay Penisilin ve Yüzyıllık Aseksüalite Yalanı

“80 milyon yıldır aseksüelim, ama gen söğüşlemeyi iyi bilirim”: Bdelloid Rotifer Paradoksu

Neden sadece iki cinsiyet var? (Sen öyle san)

Terliksi hayvanlar gibi seks hayatı nasip eyle bana, Yarabbim

Feromonlar?

Ter ve vücut kokusu bağışıklık sistemi genlerini çeşitlendirmek için eş seçmede bir aracı olabilir mi?

İnsanlarda Tekeşlilik

