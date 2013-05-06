Bölüm 5: Seksin Evrimi

Tabular yıkılıyor, ayıplar bozuluyor! Bilim Kazanı Türk aile yapısını muhafaza etmeye yönelik yasaları hiçe sayarak bu bölüm KADIN, ERKEK ve SEKSİN EVRİMİNİ konuşuyor! Virüslerden insanlara kadar canlı-cansız herkes neden seks yapıyor? Alis’in Harikalar Diyarı’nda neler oluyor? Bağışıklık sistemi neden sekse muhtaç? Peki seksen milyon yıldır sekse tövbe etmiş Bdelloidler’in sırrı ne? Terliksi hayvanın Kama Sutra’sı neden bizimkine yüz basıyor? Doğada hakim iki cinsiyet olmasının sebebi ne? Yumurtasına kavuşmak isteyen spermler hangi çılgınlıkları göze alıyor? Torpido penisli ahtapotlar, sado-mazocu tahtakuruları, padişah kandıran sahte harem ağaları ve bir yastıkta kocamak için ter koklayan, feromonlu deodoranttan medet uman biz insanlar!
Hepsi ve daha fazlası için beşinci kez Bilim Kazan, Biz Kepçe!
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Adına da derler seks
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Isabelle Rossellini’den komikli videolar: Hayvanlar aleminin nev-i şahsına münhasır cinsi münasebetlerinin kostümlü taklidi: Green Porno YouTube / Green Porno Sundance Channel
Evolve: Sex / Evril: Seks (2008) History Channel Seksin Evrimi Belgeseli
Neden Seks?
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Sevişmek virüslerin de hakkı
Virüslerin, genom parçalarının değiş-tokuşu (reassortment) yoluyla genetik çeşitliliği artırmasını anlatan Wikipedia Maddesi
Virolojinin en baba kitabı Fields Virology’nin genom parçalarının değiş-tokuşu/reassortment açıklaması
Bay Penisilin ve Yüzyıllık Aseksüalite Yalanı
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Neden sadece iki cinsiyet var? (Sen öyle san)
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Terliksi hayvanlar gibi seks hayatı nasip eyle bana, Yarabbim
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Kayıtta konuşma fırsatımız olmadı, ama böceklerde sekssiz üremenin örneklerinden afid partenogenezinin keşfinin hikayesi
Cinsel Seçilim ve Acayip Seks Hikayeleri: Cinsiyetlerarası “LÜTFEN benimle çocuk yap!” / Cinsiyetiçi “Çık dışarı, kapışalım!” Seçilimi Wikipedia Maddesi (English/Türkçe)
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AŞıRı YAKıŞıKLı olduğu için cinsiyetiçi seçilime maruz kalıp Dubai’den kovulan Arap’ın hazin(?) öyküsü
Erkek sineklerin salgıladığı rakip-sperm öldürücü kimyasallar, farelerde sperm sıvısından mütevellit ‘bekaret kemeri‘, arılarda seks sonrası ölmek pahasına kopup rakip erkekleri durdurmaya çalışan penis tıpası ve dişisini bulur bulmaz onu bir daha kaybetmemek için ona yapışan, eriyip onun vücudunun bir parçası olan fenerbalıkları.
Feromonlar?
Ter ve vücut kokusu bağışıklık sistemi genlerini çeşitlendirmek için eş seçmede bir aracı olabilir mi?
Terli t-shirt deney demonstrasyonu
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İnsanlarda Tekeşlilik
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“Bölüm 5: Seksin Evrimi” üzerine 9 yorum
Rotator çağrışım yaptı, Bill Hamilton’ ın ifadesini aktarıp kaçayım.
“How often do you see humans having sex? If you were a Martian looking around, you’d be pretty sure we were asexual.”*
*: Dawkins, R., The Ancestor’s Tale, p.427
Geri bildirim: Seks nedir? | helvaci.biz
erkekliğin uzmanı ilker!!!! bana erkekliği öğretir misin sevgili dostum? =))))
“Erkek dogulmaz, erkeklik Ilker’den ogrenilir.”
bravo bir dişinin bu kadar özgür konuşabildiği bir ortam görmemiştim yavaş yavaş karanlık çağdan çıkıyoruz sanırım
Ben kadınların erkeklerin terlerinden ”göreceli” olarak etkilendiğinden nerdeyse eminim, çok abartmadan hafif bi ter kokusu; sanırım erkeğin kimyasal yada yapısal durumuyla ilgili bazı sinyaller veriyo yada genel olarak sağlık durumuyla ilgili, hatta kendi çapımda yaptığım araştırmayı biraz daha abarttım ve bazı kadınların ter kokularından garip sinyaller aldığımı söyleyebilirim yani, her ter kokan kadından değil ama, normalde de hoşlanabileceğim bi kadının kokusu beni çekiyo, yanlış anlamayın kesinlikle ter fetişisti bi adam değilim, olsam söyledim zaten, hatta bazı kadınlardan sıft ter koktuğu için ayrıldığım çok oldu, gayet dürüst bi itiraf sadece bu sevgili günlük, bi dakka lan günlük değil di dimi bu :S
arkadaşlar bu konuşmayı indirme imkanımız var mı varsa nasıl yapabilirim
merhaba, kazan resminin üzerine sağ tıklayıp indirebilirsiniz bilgisayara.
Sizi yerun.