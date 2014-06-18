Bölüm 13: Besin Kısıtlaması

Solucanlardan farelere hayvanlar aleminde gözlemlenen en ilginç fenomenlerden biri günlük yenen besin miktarının yaklaşık %30 azaltılmasıyla ömrün önemli derecede uzaması ve sağlık değerlerinin yükselmesi.

Biz de üzerimize düşeni yaptık ve bu çılgın teorinin insanlarda da geçerli olup olmadığını hem Sabancı, hem de Bilkent Üniversitesi’nin tozunu yutmuş, şimdi de Harvard Halk Sağlığı Fakültesi’nde doktora araştırmalarına devam eden Eylül Harputlugil’e sorduk. Beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili gerçekleri Doktor Öz’den çok daha temkinli, çok daha hatasız ve az spekülatif anlatan, gönüllerin ÖZ BE ÖZ doktor adayı Eylül ile besin kısıtlamasına dair herşeyi dinleyin, yaz ayları için bikini diyeti yapacak olan, Ramazan ayı için oruca hazırlanan arkadaşlarınıza gönderin! Bir Fedon olmak, bir Süperbabaanne olmak herkesin hakkı!

Haydi bakalım, Mehmet Öz Amerikan senatörlerine ifade vermeye, Eylül Harputlugil kürsüye.

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