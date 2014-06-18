Biz de üzerimize düşeni yaptık ve bu çılgın teorinin insanlarda da geçerli olup olmadığını hem Sabancı, hem de Bilkent Üniversitesi’nin tozunu yutmuş, şimdi de Harvard Halk Sağlığı Fakültesi’nde doktora araştırmalarına devam eden Eylül Harputlugil’e sorduk. Beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili gerçekleri Doktor Öz’den çok daha temkinli, çok daha hatasız ve az spekülatif anlatan, gönüllerin ÖZ BE ÖZ doktor adayı Eylül ile besin kısıtlamasına dair herşeyi dinleyin, yaz ayları için bikini diyeti yapacak olan, Ramazan ayı için oruca hazırlanan arkadaşlarınıza gönderin! Bir Fedon olmak, bir Süperbabaanne olmak herkesin hakkı!
Haydi bakalım, Mehmet Öz Amerikan senatörlerine ifade vermeye, Eylül Harputlugil kürsüye.
“Bölüm 13: Besin Kısıtlaması” üzerine 3 yorum
Geri bildirim: Anonim
Bu konusmanin scriptini alabilcegimiz bir yer var midir acaba? Tesekkurler.
Merhaba Melis! Eylul’le yaptigimiz bolumun transkripti yok elimizde ama internet/iTunes/Android’de voice-to-text/dikte programi diye aratirsan eminim bir seyler cikacaktir. Onun haricinde on kusur bolumu kitaplastirdik, ona da bakabilirsin!