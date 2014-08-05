Bilim Kazanı Unplugged
Doktorlar kervanına geçtiğimiz haftalarda katılan, ekibimizin kurucu üyelerinden HİV/AİDS uzmanı virolog Dr. Öztop bu bölümde yurtdışında doktora yapma sürecini ve araştırmalarını anlattı. Gelin Boğaziçi Üniversitesi’nin Harvard Tıp Fakültesi’ne yolladığı Truva Atı İlker ile kah hüzün, kah gözyaşı, kah coşku ve eğlence dolu bu 8 senenin muhasebesini yapalım; hangi beyin devreleri yandı, neler yaşandı bitti saygısızca öğrenelim ve akademinin Malazgirt Kalesi Harvard’i ele geçiren İlker’i bundan sonra macera dolu New York’ta neler bekliyor, hep beraber dinleyelim.
Kazana bas, porsiyonu indir!
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“Bölüm 19: Dr. Öz out, Dr. Öztop in!” üzerine 3 yorum
Sizi dinlerken bu aklıma geldi 🙂
Bu arada süpersiniz. Anlaşılır ve sade anlatıyorsunuz hukuk öğrencisi olmama rağmen anlıyorum. Dinlerken çok eğleniyorum abim ablam gibi oldunuz 🙂 Aslında çok yetenekli bilim insanları var ama bence önemli olan bilimin halka ulaştırılabilmesi. Hem sosyal olarak hem de bilimde başarılı olabilen insanlar çok az. En azından benim gördüğüm kadarıyla öyle. Siz de bu konuda çok başarılısınız. Ayrıca Bahri Karaçay’ı da çok seviyorum bence ortak bölüm yapmalısınız. Bu kadar övgü yeterli sanırım. Bilim kazan siz kepçe !
Sağır oldum son saniyelerde )) Sesi sonuna kadar açmıştım
Bi harikaaaa 😀