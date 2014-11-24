BU DEFA ÖYLE BİR BÖLÜM YAPTILAR Kİ….(Tıklayın)
Bu bölüm omurgalılarda penisin kökenlerini inceliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Nature dergisinde yayınlanan ve dünya popüler bilim basınında zelzele yaratan makaleyi Aysu’nun bizzat araştırmanın yapıldığı laboratuvarda çalışması sayesinde en ince detaylarına, bilinmeyen yönlerine ve hocaların skandal emaillerine kadar inceledik! Penis ve genital organlar embriyonik süreçte nasıl oluşur? Penis ve anüsün evrimsel süreçte ortak yolculuğunun detayları neler? Yılanlar neden çift penisli? Tavuklarda cinsellik neden tabu? Peki ya insanların da hayata çift penisli başladığını biliyor muydunuz?
İçinizdeki yılanı keşfedin. Çekirdeği, fındığı fıstığı hazır edin! Bilim Kazanı eskisi gibi uncut, terbiyesiz ve filhakika cüretkar.
Kazana bas, porsiyonu indir!
“Bölüm 31: Penisin Evrimi” üzerine 17 yorum
Youtube’a neden koymuyorsunuz bölümleri?
hm, goruntulu kayit olarak mi? araliksiz yapmiyoruz kayitlari, bayagi bir postproduction var, o yuzden o zor biraz. sirf ses kayitlarini youtube’a koymayi da dusunmedik hic. aslinda aklimizda var videolu bir bolum denemek. HAYDI INSALLAH!
peki penis büyütme opersayonlarında dokunun bacaktan alınmasının sebebi aynı moneküler hücre yapısına sahip olmaları mı?
Sadece ses kayıtlarını koymalısınız bence. benim için podcastleri yutubtan takip etmek daha kolay olurdu abonelik sistemi sayesinde, hem daha çok insana ulaşırdınız, paylaşması da kolay. Benim yutubtan takip ettiğim podcastler olduğu için söylüyorum bunu.
selam can! hemen degerlendirmeye aliyoruz! bu arada iTunes’da da variz, oradan da uye olup otomatik indirebilirsin bolumleri https://itunes.apple.com/us/podcast/bilim-kazani/id597080362?mt=2
Pipisiz tavuktan kastiniz horoz mu? Horoz erkek, tavuk disi hayvana verilen isim diye biliyorum. Onlarin penisinin olmamasi normal sanki 🙂 Yoksa ‘tavuk’, horozlari da kapsayan bir üst terim mi?
iyi yakalamissin merve! daha net aciklamamiz gerekiyormus. ama evet biyolojide ‘species’ yani turlerden bahsederken tavuk diye geciyor. biz turkce’de tavugun erkegine horoz, disisine gene tavuk diyoruz, evet, ama tur ismi gene tavuk. sagol bunu duzeltmemize firsat verdigin icin. kepceyi yalayip yutmadan evvel sorgulayan dinleyicilere buradan selam!
Sevgili Bilim Kazanı, podcastlarınızı daha yeni keşfettim. Bilim gerçekten ilgili olduğum bir alan. Fakat şu ana kadar bilim ile olan ilişkim hep popüler bilim yayınları ile tatmin olmuştu. Fakat sizin bilime olan konulara akademik bir bakış açısıyla yaklaşımınız, neyin neden olduğunu kanıtlamakla beraber herşeyi sebep sonuç içerisinde sunmanız, lisans eğitimi alırcasına beni bilgilendiriyor ve aydınlatıyor. Üstelik bu podcastleri mizah öğeleri ile donatmanız ise cabası! Sizi dinlemek gerçekten bir zevk. Bilim rızası için devam edin. İyi yayınlar.
oh, kaymakli kadayif gibi bir yorum. afiyet olsun.
Çok sevindik Doğa! İşte hedef kitlemiz, bu yorumlar ve email’ler tek gaz kaynağımız diyebiliriz 🙂
Ne hikmetse bilimkazanını dinlemeye bu bölümden başladım :D.
Süper bölüm olmuş, İstanbul trafiğinden uzaklaşıp yılan penislerinin oluşumunu dinlemek çok keyifliydi.
Bu arada şu en alttaki minicik gülen surat ifadesini kim koyduysa çıksın ortaya yarım saattir gülümsüyorum çok sevimli olmuş 😀
Sırtlanın dişisinde penis var yakın tarihe kadar hermafrodit zannediliyormuş, ancak ilginç olanı baskın karakterin ve otoritenin şiddet eğiliminin bu ırkta dişide olması yani belki de şiddet le penis aynı yönde gelişmiş olabilir…..
Bu arada süper olmuş kuzen
aysu ne yapsa super
Çok tık getirecek bir soruyuda cevaplamamış bulunuyorsunuz 🙂
Erkeklerde penis büyütme işlemi nasıl yapılır ?
Doğal yollardan veya ameliyat ile .
bu konunun 31. bölümde olması tesadüf mü 😛
acaba 😉