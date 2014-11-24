Bölüm 31: Penisin Evrimi

BU DEFA ÖYLE BİR BÖLÜM YAPTILAR Kİ….(Tıklayın)

Bu bölüm omurgalılarda penisin kökenlerini inceliyoruz. Geçtiğimiz haftalarda Nature dergisinde yayınlanan ve dünya popüler bilim basınında zelzele yaratan makaleyi Aysu’nun bizzat araştırmanın yapıldığı laboratuvarda çalışması sayesinde en ince detaylarına, bilinmeyen yönlerine ve hocaların skandal emaillerine kadar inceledik! Penis ve genital organlar embriyonik süreçte nasıl oluşur? Penis ve anüsün evrimsel süreçte ortak yolculuğunun detayları neler? Yılanlar neden çift penisli? Tavuklarda cinsellik neden tabu? Peki ya insanların da hayata çift penisli başladığını biliyor muydunuz?

İçinizdeki yılanı keşfedin. Çekirdeği, fındığı fıstığı hazır edin! Bilim Kazanı eskisi gibi uncut, terbiyesiz ve filhakika cüretkar.

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