6 aylık ataletimizi attık, bilime kaldığımız yerden devam ediyoruz!
Işığın gürültüsü nedir? Nasıl azaltılır? Süper atom ne işe yarar? Kuantum seviyesindeki problemlere kafa yorarak Türkiye’nin gürültülü politik gündeminden dışarıya ışınlanmak isterseniz, size elimizdeki en iyi parça olan Işığı Sıkıştıran Adam’ı veriyoruz.
Cambridge Üniversitesi fizik bölümünden Prof. Dr. Mete Atatüre, son 1 aydır Türkiye’deki bütün büyük gazetelerde ışığı sıkıştıran adam olarak tanıtıldı. Uzun süredir çözülemeyen bir problemi çözmesiyle kuantum fizik camiasının, Kurt Cobain’e olan fiziksel benzerliğiyle de genç kadınların ilgisini üzerine toplayan Dr. Atatüre, tam olarak ne yaptığını Bilim Kazanı’nda dinleyenlerle paylaşıyor. Dr. Atatüre’nin beynini rehin alıyor ve yayınlanan son makalesi, laboratuvarında yürüttüğü diğer araştırmaları ve akademisyen hayatı hakkında sohbet ediyoruz!
“Bölüm 36: Işığı Sıkıştıran Adam” üzerine 17 yorum
canlarim ,
yine harikasiniz , belkide 2.kitabinizin ilk
bolumu olur , hepinizi kucakliyorum
basarilar svglr
neslihan sipahigil
Kitap çıktı diye buraları boşlarsınız sanmıştım. İyi geldi.
♥ baban mı Mete? ♥
video da sıkıntı var galiba
Mete nin sesi bu kadar ince değil. Mikser ayarına dikkat. Sadece merak edip böyle bir sonuca varan bir bilinç gerçekten istedikleri için ne yapar ve sonucunda ne bulur?. Kim bilir belki de var olduğu sanılan bütün gerçekleri değiştirecek şeyi bulup kendi gerçekliğini oluşturur . Yayın için teşekkürler. Bilim dolu Dünya günlerine..
Demek ki Mete Atatüre de Atatürk gibi kayıtlarda sesi ince çıkanlardan, kısmet.
Peki asıl konuya gelelim; İlker’siz bu yayın olmuş mu? Gerçek bi bilim kazanı uzmanı olarak değerlendirmem, duygularımı ifade edebilmem aslında zor. İlker’in o inanılmazlık faktörü kaydın bi kısmına yansımış olsa da, —spoiler— ani kaçışı ve geri dönmeyişi —spoiler— dinleyicide büyük bir hüzün ve hayal kırıklığına sebep oluyo kanımca. Ayrıca jingle olmaması da cabası. Üstüne bahsetmiyceğim konularda da bi ilerleme olmamış.
Peki…
^_^
sonunda döndünüz:) ama kazana basıp porsiyonu indiremiyoruz sanırım şu an???
hallettik!
Aysun’un sesini bükmeseydiniz iyiydi
Genelde kayıtlarda benim sesim çok patlıyor diye mikrofonu konuğa ve Alp’e doğru çeviriyorum, bu sefer biraz abartmışım, mikrofon sesi hiç iyi alamamış. Kıskandılar ve sesimi kıstılar demek isterdim ama malesef gerçek bu, kendi kuyumu kendim kazdım.
Merhabalar,sizden bir ricam olacak.Şu yan kısma 3 4 tane reklam koysanız tadından yenmez.Genelde sevdiğim içeriklere sahip ortamlardaki reklamlara tıklayarak kendimce katkı yaparım.Ancak gelin görün ki, siz burada benim bu özgürlüğümü elimden alıyorsunuz ve çok ayıp ediyorsunuz. Sizin reklamlara tıklamama ihtiyacınız olmayabilir amma ve lakin ki benim ihtiyacım var.Bu şekilde Adblock anarşistlerine karşı bi nevi tepki koyarak kendimce iç huzuru buluyorum.
Keşke her hafta bir adet podcast çıkarsanızda şenlensek.Sahtebilim platformlarını,3.sınıf bilim sitelerini ve medyanın cahilce içeriklerini bir kenara koyacak olursak; Türkiye’de gerçek bilgi verme ayağına sürekli birşeyleri sıradanlaştırma peşinde olan(ki haddine olmayacak bir şekilde en karmaşık mekanizmaları bile basit ve sıradan göstermeye yeltenebiliyorlar),sürekli dindarla tartışıyormuşcasına üslup kullanan(ki bu durum bir önceki cümlenin sebeplerinden birtanesi),bu üslublarınıda mütevazilik çerçevesinde lanse ederek,içten içe spoiler veriyomuşcasına ego tatmini yapan ve gerçekten entellektüel düzeyde birikimi olan tiplere karşı sizin gibi Türkçe alternatiflerin olması sevindirici birşey. Bahsettiğim tipteki insanlar bilgiyi verirken merakı söndüren cinsten insanlar. Şahsen ders kitapları ve içeriği ilgi çekici hale getirmekten ve başkalarınında keyif almasından çekinmeyen yazarları barındıran yabancı popüler bilim kaynakları tercihimdir ama Türkçe kaynaktaki kısıtlılık yüzünden bilimi bu şekilde doğru ama sıkıcı,sıradanlaştırıcı,iğneleyici ve sürekli tartışmaya hazır modda olan bir tarzda sunan insanların tekelinde olması içimi bi tuhaf ediyor.
Herhangi bir dildeki içeriği kusursuz şekilde başka bi dile çeviren algoritmalara ve veritabanına sahip sözlüklere ulaştığımız an bu sorun ortadan kalkacak da işte bir türlü ulaşamadık.Dünya üzerindeki en büyük sorunlardan biri olan kültür farklılığı ve bunun adına fanatiklik yapan tiplerin şiddet eylemlerini en aza indirgemek adınada önemli bi yere sahip bu ultra süper çevirgen sözlük.Bütün kültürlerin karışımından oluşan tek bir kültürün çatısı altında,çoklu dile sahip bir dünyada yaşamak keyifli olacaktır hem de her alanda bilgi paylaşma özgürlüğünü ve çeşitli tiplerini tanıyarak eleme fırsatımızı körükleyecektir.(Gel görki hala dil farklılıklarının bilgi paylaşma özgürlüğünü kısıtlayan birşey olduğunu kavrıyamayan ve bu da yetmezmiş gibi dil ve kültür üzerinde fanatiklik yaparak teröre kadar varan tehlikeler oluşturan insanları barındıran bi dünyada yaşıyoruz) Neyse idealdeki bu dil çevirici program ve internetin yaygınlığı, bu sorunların çözümünde kestirme bir yol olacak gibi duruyor. İnternet.org ve Google Loon gibi daha fazla projeye ihtiyaç var tabi.Şu an biraz ütopik duruyor ama ileride illaki internet vergiler üzerinden masrafları karşılan ve her bireyin hakkı olan bir platforma dönüşecektir. Böyle söyleyince kulağa pek hoş gelmedi.Özel sektörüde katarsak her insanın karşılayabileceği düzeyde ucuz olacaktır diyeyim. Tabi çok çok uzak gelecekte işler ne olur bilemem.Çokta uzak olmayan uzak geleceği konuşuyorum şu an.
Neyse bilimi ve doğayı sıkıcılaştırıp,sıradanlaştıran dogmatik tipleri eleştireyim derken konu uzadı.Belki sizinde yazılı üslubunuz eleştirdiğim tiptedir, tam olarak bilemiyorum ama sesli versiyonununuz fevkalade şenlendirici. Güncel haberleri sunarken ana makaleyide paylaşarak kaynak vermekten çekinmeyen, kendini çok önemli otoriteymiş gibi görmeyerek ve lanse etmeyerek haberleri asıl kaynaklarıyla birlikte sunan Bilimfili’de Türkçe kaynak olarak cidden hoşuma gidiyor.Haliyle kusursuz değil ama güzel. Tabi çok detaylı ve emek harcanmış içerikler barındıran bir kaç site daha var da dediğim gibi ukalalık,haddini bilmezlik ve eleştirdiğim yönler işi maffediyor.Tabi kişisel hayatlarında farklı olabilirler bu beni ilgilendirmez ama gelin görün ki yazılı içeriklerindeki spoiler yemiş gibi tat kaçırtan üslupları ve bu üslupla birlikte onların arka planda duydukları hazları hissederken içim gıcırdıyor efendim.
Neyse kısacası başlangıçtan bu yana Bilim Kazanı’nı baya severek takip ediyorum,bunu dile getirmek istedim.Sağlıcakla kalın
Bizim hoşumuza gidiyor iyi-kötü birsürü bilim sitesi olması Türkçe içerik yayınlayan. Son birkaç seneye göre epey gelişme var. Aralardan iyi olanlar seçilir, iş yapamayanlar elenir. Biz de kalıcı olabiliriz umarız. Teşekkür ederiz!
Merhabalar;
Bilim dünyasını takip edebileceğimiz 1-2 örnek yayın verebilir misinz? Türkiyedeki güncel kaynaklar ve haber siteleri malumunuz.
Saygılar
Merhaba, ingilizce-türkçe tercih belirtmemişsiniz ama biz popüler bilim için her zaman doğru aktarımlar yapmasa da Facebook’taki ‘i fucking love science’ sayfasını ve twitter’da Nature News and Comments’i tavsiye ediyoruz. Türkçe olarak çok kaynak yok ne yazık ki.
her şey güzel de 2 işi bir arada yapıp birini gölgelemeseniz daha iyi olacak sonuçta espri de emek isteyen olay siz biliminizle ön plana çıkarsanız daha iyi olur sözüm meclisten dısarı biliminiz espirilerinizden daha kaliteli.
BarIş, bence de bazen çok kötü espiri yapıyoruz. Ama bunlar yine iyileri, daha ne berbatları dönüyor bi bilsen.