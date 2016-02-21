Geçen hafta anons edilen kütleçekimsel dalga deneyleri, bilim dünyasında ve elbette sosyal medyada çılgınca bir sevinç dalgası yarattı. Peki bu kadar gülünecek ne vardı?
LIGO deneyi sayesinde varlığı teorik olarak öngörülen kütleçekimsel dalgalar bilim tarihinde ilk defa tespit edildi. Bundan 1.5 milyar yıl önce biri 36 diğeri 29 güneş kütlesinde iki karadelik çarpışmış, bu çarpışma ile uzay adeta jöle gibi titremiş, bu dalgalar dünyamızın bulunduğu uzay-zaman koordinasyonuna kadar gelip, LIGO enstitüsünde geçtiğimiz hafta tespit edilmişti. Ne tesadüftür ki, milyarlarca yıllık evren tarihçesinde insanlık bundan sadece 100 sene önce kütleçekimsel dalgaların varlığını Einstein’ın çalışmalarıyla öngörmüş, en az Einstein kadar önemli yüzlerce bilim insanı bu dalgaların tespiti için 50 sene önce LIGO enstitüsünün temellerini atmıştı.
Bu, kozmik olayları kütleçekimsel dalgalar sayesinde takip edebileceğimizi anladığımız ilk gözlem mi? Evet. Son olacak mı? Elbette hayır! Kütleçekimsel dalgalar, bize evrenin geçmişi ve işleyişine dair bugüne kadar erişemediğimiz keskinlikte gözlemler verecek.
Evrene dair algımızın kapıları kırılarak açılıyor! Bilim Kazanı’nın 38. bölümünde bu heyecan verici gelişmeyi Sabancı Üniversitesi fizik bölümü profesörü, Türk Astronomi Derneğinin eski başkanı ve Bilim Akademisi Derneği başkanı Prof. Dr. Ali Alpar ile konuştuk.
Kaynakça:
B. P. Abbott et al. (LIGO Scientific Collaboration and Virgo Collaboration) Phys. Rev. Lett. 116, 061102 (2016)
“Bölüm 38: Kütleçekimsel Dalgalar” üzerine 10 yorum
Lan var ya bitiyom size.
Seviyom yani.
“Lan” mı dedim.
Yanlış Anlamayın sevgi belirtisi. 🙂
Böyle Türkçe Podcast leri görmek ve keşfetmek beni mutlu etti.
Başarılar ve Devamının sıklıkla gelmesi dileğiyle.
teşekkür ederiz ibo ! İbo derken, sevgi belirtisi.
Saygılar, iyi günler!
Gerçekten kaliteli yayın yapıyorsunuz dinlemekten keyif alıyorum sormak istediğim nokta podcast de kütleçekimsel dalgaların keşfinin çok önemli gelişmeler sağlayabileceği gibi konulara değinilmişti, bu keşfin bize gösterdiği yeni bir gelişme oldumu yani kütleçekimsel dalgalar kullanılarak yapılan bir araştırma gibi şeyler yoksa daha uzun vade de mi bize yarar sağlayacak ?
daha yeni bulundu kanka büyük bi keşif olsa duyulurdu hemen
ablacim nerdesiniz kac aydir bekliyoruz….
geç bulmuşuz, erken kaybetmeyelim geri gelin plz
eee yeni yayın 😦
Güzel olan şeyler neden zamana karşı dayanıksız oluyor? Saçma sapan bir sürü yayın devam ederken siz bölüm 36da kaldınız 😦 Beklentinizi karşılamayan ne oldu? Devam edin! Bu bir emirdir. Sahip olduğunuz bilgiler ve çevre tamamiyle size ait değildir, insanlığın birikimiyle edindiğiniz bilgileri insanlıkla paylaşmak zorundasınız. Ne olur dönseniz?
edit: bölüm 38 olacak
geç keşfettim geri gelinnnn ülkenin sizin gibin fikir dağıtan insanlara ihtiyaci var