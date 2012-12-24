Genetik, Viroloji ve Fizik bölümlerinde doktora çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Harvard Üniversitesi’nin kafeteryasından sesleniyoruz. Her bölümde, iştahımızı açan ve kepçemize takılan bilimsel konuları önce kendimiz araştırıp biraz baharatladıktan sonra servis ediyoruz.
Amacımız bilim camiasının Robin Hood’ları olmak, bilgiyi akademinin zengin fildişi kulesinden alıp halka sunmak.
Bilim kazan, biz kepçe.
Kepçeler fora!
Aysu & İlker & Alp
“” üzerine 45 yorum
Sizden tek ricam, sık sık, zamanınız olursa bu blog güncellemeniz.
Bugünlerde yeni bölümü siteye yükleyeceğiz.. Malesef İlker de ben de mezun olmak için yoğun bir deney programı içerisindeyiz, ancak 3 haftada bir konu hazırlayabiliyoruz..İlginize çok teşekkür ederiz!
iTunes’ta podcastlerde recommended olarak gorunce yayininizi kesfetmis oldum. Harika bir calisma olmus, yalniz tek ricam mikrofon kalitesini biraz artirmaniz. Arka planin gurultusu ve boguk bir hisirti geliyor kayittan.
tesekkurler.
Ilk bolumden sonra profesyonel bir mikrofona (yeti) gectik aslinda ama kayitlari bugune kadar ya mutfakta ya laboratuvarda yaptik, o yuzden arka planda kurtulamadigimiz bir ses oluyor sanirim. Ses temizleyici programlari arastiralim bir. Cok tesekkurler, hem ilgin hem de onerin icin!!
Zevkle dinliyorum, konuk almaniz da guzel olmus, yaka mikrofonu gibi cozumler pahali olabilecekse eger, mevcut cozumunuz -ilk bolume gore- daha temiz. Tesekkurler.
Müthiş!
Harikasınız! Süpersiniz! otobüs yolculuklarımda en büyük dostumsunuz. Keşke sizi daha geç tanısaydım da dinleyecek bir yığın bölüm olsaydı elimde 😀
çok teşekkür ederiz! geç yazıyoruz cevap ama böyle geri-bildirimler bizi gerçekten mutlu ediyor 🙂 sen sağol, BİLİM SAĞOLSUN!
merhaba aysu ve ilker. yaptığınız bu güzel hizmet için çok teşekkür ederiz.!
selamlar.
Asıl biz teşekkür ederiz! Sesimizin duyulduğunu üstelik beğenildiğini bilmek çok güzel!
Merhaba ,oncelikle tanistigima memnun oldum 🙂 Hemen konuya gireyim. Podcastlerin, duzenli olarak devamini diliyorum.
Sunu da not duseyim:sadece podcast sonundaki duyurular haric(ki su an herhangi bir podcasti acip eposta adresini alacaktim ki baglantim izin vermedi 🙂 ),websitesinde ve sosyal ag sayfalarinizda iletisim eposta adresinizi goremedim.Sosyal aglari kullanmadigim icin size eposta ile ulasmak istedim.Neyse artik burdan yazdim 🙂
Merhaba Emre,
Ilgin icin cok sagol! Yeni bolum icin okumalara basladik. Yakinda Biyolojik Saatleri Ayarlama Enstitusu’nun acilisini yapicaz.
Email adresimiz bilimkazaniposta@gmail.com. Bir de sitedeki ‘Kazana Yaz’ altbasligina tiklayarak da gene bu adrese email gonderebilirsin.
Merhaba Ilker,
“Biyolojik Saatleri Ayarlama Enstitusu” yeni bir podcast yayini mi?Yoksa yeni podcast bolumunun adi mi?
🙂 Bilim Kazani’nin yeni bolumu olacak umariz!
Merhabalar, 1 gün içerisinde yayınlanmış 7 bölümü de dinledim. Aklınıza, kalbinize, emeğinize sağlık. Yahu ben çok sevdim sizi. Sağlıklı ve mutlu kalın.
BILIM KAZANI MARATONU BIRINCISI OZGUR TIRPAN! Biz de seni cok sevdik!!
Rica ederim ne birincisi. Bilim öyle bir maraton ki koşmak varıştan güzel. Tüm ekibe saygılar + sevgiler, bekliyoruz yeni bölümleri.
Podcast’leri bugün indirdim, öğrencilerimin essay’lerini okumaya ve röportaj çözmek üzere bisikletimle Botanik bahçesi’ne giderken yolda yer yer kahkaha ata ata, kendimce yorumlar ekleye ekleye dinledim. On numara ikilisiniz, oradaki neşeniz ve bilim anlatmaktan aldığınız keyif Singapur’a kadar geldi. Bilim yapmak ve anlatmak hayatımızdan eksik olmasın!
allllaaaah; agzina, gonlune saglik bilgenur! sana porsiyonlar cifter beser gelsin! xie ni , xie ni!! ustelik artik on bes numara ucluyuz, o yuzden kemerlerini bagla, kaskini tak!
severek izliyoruz… 🙂
biz de cok severek yapiyoruz… 🙂
cok sagol!
Emeğinize sağlık. Çok değerli bir şey yapıyorsunuz 🙂
Yaşşa, İsmail!! Beğeneni oldukça daha da çok yapacağız!
Açıkradyo’da farkettim sizi ve bundan sonra sürekli takip edeceğim sanırım…
teşekkür ederiz! Biliyorsunuz programımız perşembe 2:00’de, reytingleri tavan yapalım, yakınlarda gördüğünüz bütün radyoları açıp 94.9’a getirirseniz müteşekkir oluruz.
Açık radyo, veda programınızı dinliyorum.
Açıkçası, sizin gibi üretken bir ekibin bir kapıyı kapaması beni heyecanlandırıyor. Zira, bu yeni ilginç güzelliklere gebe bir aksiyon….
Yolunuz açık olsun, inşallah yolumuz bir şekilde kesişir.
Sevgiler,
Lü the Fine Tune
yıllarca ingilizce podcast dinledikden sonra ilk defa türkçe podcastlere geçiş yapmak istedim ve sizinle itunes’da sizlere denk geldim; doğru yere denk geldiğim içinde çok sevindim. konularda spesifik olmanız daha da ilgi çekici hale getirmiş. 31.yayından 20.yayına kadar kesintisiz dinledim. veda hutbesinde podcastlere devam demişsiniz ama 1 ayı aşkın süredir yeni yayın yok 😦 umarım bırakmamışsınızdır yayın yapmayı
yeni yil spesiyaline hazir ol!
Çok teşekkürler Burak! Birkaç güne yeni bölümü yüklüyoruz!
Mutlu Yıllar!
Bölüm 32’de Rosetta Stone bahsi geçti hemen geldim. Küçücük bir bilgi eksikliği hissettim, paylaşayım. Rosetta Taşı üzerinde 2 değil 3 dilde yazılmış aynı metin bulunuyor. Sırasıyla 1-Hiyeroglif, 2-Kıpti dili (Coptic language) 3- Antik Yunanca.
Keşfeden kimse ise arkeolog değil de işte dilbilimci diyelim: Jean François Champollion
Eleştiri gibi algılamayın lütfen, harika işler yapıyorsunuz. benimkisi sadece bilgi ekleme diyelim 🙂
Oğuz merhaba!
Hayır tabii ki de yanlış algılamıyoruz, harika ettin ve iyi ki de yazdın!
Ben zaten Rosetta’nın hikayesini biraz üstünkörü okumuştum, kayıtta hazırlıksız yakalandım. Bu detayların buraya mıhlandığı çok iyi oldu.
Eline sağlık, sana da mutlu yıllar!
Aysu
aysunun sesi bu bölümde çok weak çıkmış, sanki her an ağlayabilir gibi gibi
sizi çok seviyorum umarım daha çok şey yayınlarsınız
Harika bir site, devamını dilerim
podcastlarinizi tekrar bastan dinliyorum… ileride referans icin iki uc ortamda sakliyorum, yegenime, kizima dinletiyorum (tamam yegem 8 yasinda ama kizim 6 aylik) ve tekrar tekrar dinletecegim… ama niye biraktiniz bu isi bir anlasam…
Merhaba, çok teşekkür ederiz! Bırakmadık tabii ki, bugünlerde Bilim Kazanı kitabı çıkıyor, onunla uğraşıyoruz. Hem akademik iş hem ona yoğunlaşınca kayıt yapmaya zaman kalmadı. Çok yakında dönüyoruz!
-aysu
Bitirmek ne demek!! Kitapla, kitabın promosyonuyla (röportajları bekleyin!!), ve yeni başladığımız işlerimizle boğuşmaktan kayda oturamadık. Eylül’de dönüyoruz!
Sevgili Aysu, İlker ve Alp,
Sizi severek okuyup, dinliyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Ancak, yayınlarınızın devamı dışında başka bir dileğim var. O da günün birinde Türkiye’ye dönüp buradaki üniversitelerde çalışmanız. Belki çok bencilce bir istek ancak sizi dinlerken nedense hep içimden umarım günün birinde dönerler diyorum. Hatta gazetede şöyle başlık atsınlar. “Tersine beyin göçü!”
Selamlar
Onur
Sevgili Onur, çok teşekkür ederiz.
Dönsek de dönmesek de Türkiye’deki üniversitelerle ya da öğrencilerle çalışmaya devam edeceğiz! Zaten ben her sene Türkiye’den öğrencileri yanıma eğitime alıyorum. Bir gün hayalimiz bir üniversite bünyesinde, Ali Nesin’in matematik köyünde, ya da bağımsız olarak kendimiz bir ‘mini-ders’ düzenlemek, 2 hafta, yatılı, deneyli-meneyli. Gerçekleşirse harika olur! Bakalım ne kadarı hayaller ne kadarı gerçekler olucak 🙂
Sevgili Aysu İlker ve Alp
En son bu kadar Cem yılmaz’ın stand-up show’nda güldüğümü hatırlıyorum. Her gece yatmadan hemen önce hem eğleniyor hem kahkaha atıyorum. Özellikle Seksin Evreni bölümü beni benden aldı. Ufkumu açtı.
Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizleri çevremdeki arkadaşlara öneriyorum. Podcast’lerine üye olmalarını sağlıyorum. Keşke elimden fazla bişey gelse.
Akademik kariyer hayatınızda da başarılar diliyorum.
patlatiyorum sampanyayi
Sevgili Aysu İlker ve Alp
Sizi podcastlerinizi çook seviyorum biliyorum akademik hayatla beraber yeni bölüler yayınlamak biraz zor oluyordur ama podcastleriniz inanılmaz derecede ilgi çekici ve güzelki bölümleri tekrar tekrar dinliyorum CRISPR CAS 9 için ayrıyetten teşekkürler her yeni bölümü heyecanla bekliyorum emeğinize sağlık
Selamlarımla Öwez ARAZGYLYJOW
teşekkür ederiz! Bunları duymak çok güzel.
Bu sohbetleri bizlerin de katılabileceği şekilde bir münazaraya dönüştürseniz çok güzel olur. Habertürk programlarındaki gibi canlı yayın sırasında biz de yorumlardan sorular sorarız vesaire sizde gördüklerinizi cevaplarsınız. Herkes yayına katılmış olur bu sayede. Düşünürseniz sevinirim.
Merhabalar. Programlarınızla ancak karşılaşabildim ancak diyorum tam aradığım tarzda sohbetleri bulmam mümkün olamamıştı. Sizi kutluyorum güzel bir uyum sağlamışsınız. Hem böyle ciddi konuları belli bir standart ile sunuyorsunuz hemde işin içine eğlenceyi de katabiliyorsunuz tebrikler. Sizden bir isteğim olacak tabi eğer yapabilirseniz daha sık program yapın. Bilime aç ama hayat telaşesinde boğulan insanlara fazladan bir can simidi daha atın. Başarılar.