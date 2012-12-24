Genetik, Viroloji ve Fizik bölümlerinde doktora çalışmalarımızı sürdürdüğümüz Harvard Üniversitesi’nin kafeteryasından sesleniyoruz. Her bölümde, iştahımızı açan ve kepçemize takılan bilimsel konuları önce kendimiz araştırıp biraz baharatladıktan sonra servis ediyoruz.

Amacımız bilim camiasının Robin Hood’ları olmak, bilgiyi akademinin zengin fildişi kulesinden alıp halka sunmak.

Bilim kazan, biz kepçe.

Kepçeler fora!

Aysu & İlker & Alp