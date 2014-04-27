Düğün Dernek Açık Radyo

Açık Radyo bizimle ciddi düşündü. Dünya evine giriyoruz, Açık Radyolu oluyoruz!

Bizim çocuklar geçtiğimiz aylardaki flörtleşme döneminden sonra meğer işi ciddiye bindirmiş. Baktık başka oluru yok, haftasonu müstakbel kaynımız Ömer Madra ve şurekasını lokantamıza davet ettik. Allah’ın emri, peygamberin kavliyle Bilim Kazanı’nı Açık Radyo’ya istediler. Ee, bize fazla laf düşmez, biz de kendimizi verdik gitti.

BİLİM KAZANI BUNDAN SONRA HER PERŞEMBE SAAT 2’DE 94.9 AÇIK RADYO’DA! KAYITLAR HEMEN ARDINDAN BİLİMKAZANI.ORG’DA!

YAŞASIN 1 MAYIS ! YAŞASIN BİLİM İŞÇİLERİNİN BAYRAMI ! YAŞASIN POPÜLER BİL1M!1!!

Kazana bas, porsiyonu indir!

[audio https://bilimkazani.files.wordpress.com/2014/04/t-bilim-kazanc4b1.mp3]

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