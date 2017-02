Bölüm 4: İnsan

Nasıl insan olduk? Biz sorduk, Harvard’da popülasyon genetiği ve evrim alanlarında çalışan Dr. Ömer Gökçümen yanıtladı!

Neandertal kuzenlerimizden, ter bezlerimize…

Koca kafalılığımızdan, amilaz enzimlerine…

Eski matematik olimpiyatçısı İlker’in dev hesap hatasından,

Türk erkeklerinin İtalyan erkeklerine olan yakın akrabalığına… yine egonuzu okşayacak, ufkunuzu dağıtacak, bol muhabbetli bir Bilim Kazanı bölümü daha.

Kazana bas, porsiyonu indir!!



