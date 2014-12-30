Bölüm 32: Bilim Gibi Bilim 2014

Muhterem Kepçeler, Muhteşem Kepçelerimiz,

Türkçe orjinal içerikli popüler bilim cepyayıncılığı maceramızda 2014 yılını geride bırakırken, Bilim Kazanı olarak Science dergisinin bu senenin en çığır açıcı 10 bilimsel buluş listesini inceledik ve sadece 2014’e değil önümüzdeki yıllara da damgasını vuracağı aşikar 3 heyecan verici çığırı sizin için lime lime pişirdik:

BİR! Rosetta Misyonu: Gönüllerin şampiyonu Rosetta uydusu 2004 senesinde acı vatan Dünya’dan yola çıktı ve 10 yıllık astral bir langırt sonrasında 67P/Çuryumov-Gerasimenko kuyruklu yıldızına kondu. Evrendeki yeni sınır sancağımıza ufak bir de analiz laboratuvarı götüren Rosetta acaba nereden geldiğimiz sorusuna ışık tutabilecek mi? Yoksa aramızda yıldız tozundan gelen sadece fizikçi Alp mi?

İKİ! Lokman Hekim Proteini: Yaşlı fareleri gençleştiren taze kanlı genç fareler artık özgür! Yaşlanmış organların gençleşmesini sağlayan ve kan dolaşımında bulunan protein GDF11’in keşfinin detaylarını kim anlatacak? Ve her yeni yayında o bölüm anlattığımız buluşun sahibi laboratuvara sızıp bize içeriden bilgi akışını sağlayan köstebek Aysu’nun mumu daha ne kadar yanacak?

ÜÇ! Sentetik Yaşamın Bebek Adımları: Biliminsanları bu sene tüm canlıların evrensel dili DNA’nin 4 sesten oluşan alfabesine, yani bildiğimiz TÜM yaşamın ezelden beri öyle evrilegelmiş 4 doğal üyesine 2 yeni sentetik harf eklenebilecegini gösterdi. Doğal biyolojik yaşam ve Sentetik biyolojik yaşam ayrımına hoşgeldiniz. Bu yeni harfler daha önce doğada var olmayan yeni biyolojik kelimeler yapmamıza izin verecek mi? Bu buluş bugüne kadar sadece okuyup taklit edebildiğimiz genetik koda belki de bir alternatif geliştirmemize imkan verecek mi? Peki, en önemlisi, İlker artık iş bulabilecek mi?

Bilim Kazanı. Popüler Bilimin Esnaf Lokantası. 2015 yılında da bizi dinlemeye devam edin.

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