Bölüm 24: Evrim Kazanı

Biyoloji içinde yayınlandı by
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Bu hafta Türkiye’nin doğa bilimlerinden teknolojiye en popili popüler bilim sitesi Evrim Ağacı ile Türkiye’nin en lakayt ‘bilimciden al haberi’ popüler bilim radyo programı Bilim Kazanı olarak güçlerimizi birleştirdik.
Konuğumuz Evrim Ağacı’nın kurucusu, ODTÜ Makine ve yan daldan Biyoloji mezunu, hakkını katmer katmer veren bir evrimsel biyoloji okuru… Bitmedi! 2014 basımlı hem kapsamlı hem anlaşılır Evrim Kuramı ve Mekanizmaları kitabının yazarı, Texas Tech’te Biyolojiden İlham Alan Mekanik ve Sistemler laboratuvarında çığır açmak için fırsat kollayan doktora öğrencisi… Ama en haddini bilmezcesi ALS farkındalığı yaratmak adına bize #BirKovaBuzluSu kampanyası ile meydan okuyan densiz Çağrı Mert Bakırcı!
Konumuz biyolojinin EBOB’u evrim, popüler bilim neferligi, evrimsel robotik ve Robotlar Kıyameti!
Evrim var, kaçış yok. İnanmıyorsanız androidlere sorun.
Kazana bas, porsiyonu indir!
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