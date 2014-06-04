Açık Radyo’da 8 Mayıs 2014 tarihinde Boğaziçi’nden olma, Harvard’dan doğma Dr. Deniz Ertürk’ü konuk ettiğimiz programın kaydıyla, size mikroplar hakkında tüm bildiklerinizi yeniden gözden geçirtmeye geliyoruz!
Daha doğar doğmaz halleştiğimiz mikroplar, bizim sağlığımız için rakiplerine geçit vermeyen iyi mikropcanlar, fırsatçı ve tehlikeli ama aslında azınlık olan öbür mikroplar, şehir hayatı ve hijyen takıntısının getirdiği belki de zararı yararından çok antibiyotik aşkı, bazı sindirim sistemi hastalıkları için son tıbbi tedavi yöntemlerinden biri olan hastalar arası dışkı transferi, antik Çin usulü ishal çorbası ve gene işkembe-i kübradan salla(ma)dığımız tıka basa bir bölüm!
Mikropları sevelim, sevdirelim.
“Bölüm 12: Yaşasın Mikroplar” üzerine 8 yorum
Geri bildirim: Tevfik Uyar Kişisel Sitesi: MUTLU ÇİFTLER NEDEN KİLO ALIYORLAR?
12.bölüm ve sonrası inmiyor maalesef, farklı bir formatta mı yüklendiler o yüzden mi bu sorunla karşılasıyoruz
selam cuneyt, valla baktim simdi, ben her bolumu Kazana Bas, Porsiyonu Indir dedikten sonra acilan ekranda sag tiklayarak MP3 formatinda indirebiliyorum. Herhangi bir sebepten senin bilgisayarinda calismiyorsa, Acik Radyo’nun podcastleri arsivledigi http://acikradyo.com.tr/default.aspx?_mv=a&aid=25014 RSS feedinden de gene tek tek indirebilirsin bolumleri (sitedekinden farkli sayida/sirada bolum var orada, tum bolumler sitede arsivli) cozulmezse yaz gene
sorun devam ediyor neden anlamadım, sadece 12.bölüm ve sonrası olmuyor, siteden arşivlere baktım tek tek ama sizin programa ait başlıkları bulamadım, başlıkların olduğu bir link de atmanız mümkün müdür ? rss ‘e tıkladığımda ise böyle bir şey çıkıyor; http://acikradyo.com.tr/i/rss/Bilim_Kazani.xml ???
selam tekrar, siteden dedigin acik radyo’nin podcast sitesi mi? ben burayi kastediyorum itunes’da bilim kazani diye aratirsan bizim kendi kanalimiz da var telefona indirmek istiyorsan. bilgisayara indirmek icin dedigim gibi, sitedeki (burada her bolumun introsunun altindaki) ‘kazana bas, porsiyonu indir’ opsiyonu calisiyor gozukuyor benim bilgisayarimda…
selam, oldu aslında kazana bastıktan sonra:D ilk 11’de hep idm’den indirdiğim için nedense öyle olacağını tahmin etmedim bu çok daha basitmiş 😀 bu ortak bir dilektir umarım yayınlar artar iyi çalışmalar;)
Sevgili Aysu, İlker ve Alp,
Bebeklerin ilk aldığı bakterinin dogum yolunda olduğundan bahsetmiştiniz. Peki bu dururumda sezeryan doğumlarda bu bakteri alınmamış mi oluyor?
Tesekkurler.
Sevgi ve selamlar.
aynen. sezaryen vs. vajinal dogum bebeklerin dunyaya geldiklerinde ilk karsilastiklari mikrobiyotalarin farkli olmasina sebep oluyor. ama bu farkliligin kisa/uzun vadede ne tur etkileri oldugu, birinin digerine nazaran yarari zarari halen arastiriliyor. cesarian vs vaginal birth + microbiota diye aratirsan pek cok makale bulabilirsin internette, ya da Twitter’da dogrudan bolum konugu Dr Deniz Erturk’e danisabilirsin: @erturkde