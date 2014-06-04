Bölüm 12: Yaşasın Mikroplar

Açık Radyo’da 8 Mayıs 2014 tarihinde Boğaziçi’nden olma, Harvard’dan doğma Dr. Deniz Ertürk’ü konuk ettiğimiz programın kaydıyla, size mikroplar hakkında tüm bildiklerinizi yeniden gözden geçirtmeye geliyoruz!

Daha doğar doğmaz halleştiğimiz mikroplar, bizim sağlığımız için rakiplerine geçit vermeyen iyi mikropcanlar, fırsatçı ve tehlikeli ama aslında azınlık olan öbür mikroplar, şehir hayatı ve hijyen takıntısının getirdiği belki de zararı yararından çok antibiyotik aşkı, bazı sindirim sistemi hastalıkları için son tıbbi tedavi yöntemlerinden biri olan hastalar arası dışkı transferi, antik Çin usulü ishal çorbası ve gene işkembe-i kübradan salla(ma)dığımız tıka basa bir bölüm!

Mikropları sevelim, sevdirelim.

Kazana bas, porsiyonu indir!

[audio https://bilimkazani.files.wordpress.com/2014/06/bilimmikrop.mp3]

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