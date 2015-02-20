Bölüm 34: Yapay Zeka

Harvard Üniversitesi’nde Felsefe ve Psikoloji Bölümleri’nde Zihin-Beyin-Davranış Programı’nda akademik çalışmalarını yürüten Dr. Güven Güzeldere, Bilim Kazanı’nın 34. bölümünde hem Benedict Cumberbatch’e yapay zeka araştırmalarının manevi babası Alan Turing’in hayatını çarpıttığı için ayar vermeye, hem de bizim biyolojik aklımızı uçurup yerine yapay akıl monte etmeye geliyor. (Çok uğraşmasına gerek kalmayacak.) Yapay Zeka nedir? İnsan yapımı bir makinenin akıllı ve bilinçli olması ne demektir? Düşünce en nihayetinde sadece bir hesaplama biçimi midir? İnsan gibi akıllı makineler bir gün dünyayı ele geçirecek mi? Japon işi robot gelin Fatma Girik ile evlilik caiz mi? Sahiden de konuştuğunuz kişinin insan mı makine mi olduğuna karar veremediğiniz günler çok yakında olabilir mi? (Alp’ten kıllanmaya başladık bile.)

Bilgisayarlar dünya satranç şampiyonuna şahmat çekiyor, başına buyruk yaratıcı algoritmalar Beethoven ve Rachmaninoff’la aşık atabiliyor, arabalar karmaşık trafikte kendi kendini sürebiliyor, hatta Siri size trip atabiliyor… Yapay zeka alanındaki bu muazzam gelişmelerin çoğunu, 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin şifreleme sistemi Enigma’yı da kıran ünlü kriptolog ve matematikçi Alan Turing’in 60 sene önceki vizyonuna borçluyuz.

Eşcinsel olduğu için gördüğü baskılar yüzünden kısa kesilen akademik hayatında insan düşüncesini insan düşüncesi yapan özü sorgulayan, ve düşünmenin insana özgü olmayabileceğini, kompleks hesaplama algoritmalarıyla taklit edilebileceğini ilk defa kuramlayan Turing’in yaşamından bir kesiti anlatan The Imitation Game (Yapay Oyun) filmi bugün vizyona giriyor ve biz de bu doğal zekayı ve yapay zeka alanına kattıklarını afiyetle anıyoruz. Bilim Kazanı olarak akıllı makinelerle birleşeceğimiz yakın geleceğe selam vermeye ve kulaklarınızın pasını yalamaya geliyoruz.

Alan Turing, hakkımız sana helal olsun!

Bu arada, Prof. Güven Güzeldere’nin telif hakları sadece bizde değil! Kendisinin Açık Radyo’da bizzat hazırlayıp sunduğu bilim ve felsefe sohbetleri için www.acikbilinc.com ‘a bakabilirsiniz!

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