Bölüm 34: Yapay Zeka

Harvard Üniversitesi’nde Felsefe ve Psikoloji Bölümleri’nde Zihin-Beyin-Davranış Programı’nda akademik çalışmalarını yürüten Dr. Güven Güzeldere, Bilim Kazanı’nın 34. bölümünde hem Benedict Cumberbatch’e yapay zeka araştırmalarının manevi babası Alan Turing’in hayatını çarpıttığı için ayar vermeye, hem de bizim biyolojik aklımızı uçurup yerine yapay akıl monte etmeye geliyor. (Çok uğraşmasına gerek kalmayacak.)
Yapay Zeka nedir? İnsan yapımı bir makinenin akıllı ve bilinçli olması ne demektir? Düşünce en nihayetinde sadece bir hesaplama biçimi midir? İnsan gibi akıllı makineler bir gün dünyayı ele geçirecek mi? Japon işi robot gelin Fatma Girik ile evlilik caiz mi? Sahiden de konuştuğunuz kişinin insan mı makine mi olduğuna karar veremediğiniz günler çok yakında olabilir mi? (Alp’ten kıllanmaya başladık bile.)
Bilgisayarlar dünya satranç şampiyonuna şahmat çekiyor, başına buyruk yaratıcı algoritmalar Beethoven ve Rachmaninoff’la aşık atabiliyor, arabalar karmaşık trafikte kendi kendini sürebiliyor, hatta Siri size trip atabiliyor… Yapay zeka alanındaki bu muazzam gelişmelerin çoğunu, 2. Dünya Savaşı’nda Nazilerin şifreleme sistemi Enigma’yı da kıran ünlü kriptolog ve matematikçi Alan Turing’in 60 sene önceki vizyonuna borçluyuz.
Eşcinsel olduğu için gördüğü baskılar yüzünden kısa kesilen akademik hayatında insan düşüncesini insan düşüncesi yapan özü sorgulayan, ve düşünmenin insana özgü olmayabileceğini, kompleks hesaplama algoritmalarıyla taklit edilebileceğini ilk defa kuramlayan Turing’in yaşamından bir kesiti anlatan The Imitation Game (Yapay Oyun) filmi bugün vizyona giriyor ve biz de bu doğal zekayı ve yapay zeka alanına kattıklarını afiyetle anıyoruz. Bilim Kazanı olarak akıllı makinelerle birleşeceğimiz yakın geleceğe selam vermeye ve kulaklarınızın pasını yalamaya geliyoruz.
Alan Turing, hakkımız sana helal olsun!
Bu arada, Prof. Güven Güzeldere’nin telif hakları sadece bizde değil! Kendisinin Açık Radyo’da bizzat hazırlayıp sunduğu bilim ve felsefe sohbetleri için www.acikbilinc.com ‘a bakabilirsiniz!
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“Bölüm 34: Yapay Zeka” üzerine 24 yorum
Bu programı bir ayrı sevdiğimi söylemem gerekiyor. Teşekkürler paylaşımınız için ^__^
Ayrıca; Tamda konuşulan konu hakkında popüler bilim dergisinde yayınlanan bir makaleyi eleştirdiğim zaman aldığım tepkileri şu şekilde açıklamıştım: http://zafer.co/popular-science-turkiye-dergisinde-yasanan-rezalet/
Reblogged this on Zafer Latif.
Yine çok güzel bir program olmuş. Elinize sağlık. The Imitation Game filmini duymuştum ama izlememiştim, bu podcasttan sonra izlemek için attım torrente 🙂
afiyet bal!
Merhaba
yanilmiyorsam ilk bolumlerden beri sizi takip ediyorum podcast uzerinden, acikradyo donemindeki kisitlamalardan kurtulup tekrar serbest moda dondugunuzden beri yayinlar eski zevkine ulasti (veda hutbesi oncesi)
Yalniz hala mikrofonlarda bir dip gurultusu var (veya upload ederken ses dosyasini fazla conpress ediyorsunuz)
Bunu da cozebilirseniz ❤️👍
Sevgi ve esenlikler dilerim
Ya sahiden haklisiniz, ama kayitlari standard bir sekilde gerceklestiremiyoruz her zaman. Umariz daha profesyonellesirsek bir gun ses montajdan anlayan biri katilir ekibe de biz de kaliteyi artiririz. Onceligimiz icerik, diger elemanlara ancak zamanimiz ve becerimiz el verdigince bakabiliyoruz aramizda. Tekrar tesekkur bastan beri bizi kepcelediginiz icin!
Böyle güzel oluşumlar hep ülkemizde bir şekilde aşağılanarak, değersizleştirmeye çalışarak topluma ulaşmamasına yol açılır. Topluma ulaşmadığı için de toplumda bir heyecan yaratmayan bu tür oluşumlar, yok olurlar. O yüzden bu tür oluşumları sonuna kadar destekleyen bir insanım.
Ancak o İlkerdeki samimiyetsizlik nedir ya? Biraz çevresindekileri örnek alsın diyeceğim ama sen o noktayı çoktan geçmiş içindeki bastırılmışlığı dışarı vurmamak için üstünmüş gibi takılan birisin. İlkeri atın bence. Yerine adam akıllı birini bulun. Yalnız yerine gelen Türkiye’de İlker kadar reyting sağlar mı ondan emin değilim. Gençliğin hali de ortada sonuçta. Türk gençliğinde saçmalamak ve boş konuşmak övünülen duruma dönüşmüş durumda.
çok ciddiyet iyi değildir saf bilimsel bilgi istiyosanız popüler bilim size göre değil demektir. Güven güzeldere gibi bir insan bile kendi programında sizin beklediğiniz ciddiyette program yapmıyor ve bu iyi bir şey. Ayrıca İlkerin hal ve hareketleri büyük ihtimal bizim konuyla daha çok duygusal bağlantı sağlayıp bilgileri daha kolay öğrenmemizi kalıcı belleğimize yollamayı sağlıyor. Neyse yapay zeka ilerledikçe insanlara özgü davranışları daha çok özleyeceksiniz zaten pişman olursunuz bu dediklerinize. Saygılar.
ilker bence son derece efendi, ayni zamanda zeki ve caliskan, 10 numara adam bence!
Yeri gelince saka yapan ve Aysu “tamam konuyu kaynatmayalim, ise geri donelim” minvalinde sinyal verince de ciddi bir sekilde bilimsel jargon’a donen bir bilim kazani karakteri.
artık mutlu ölebilirim ❤
ve ilker abartır 😀
Densizliğimden dolayı özür dilerim, eski programlarınızı dinledim de, aslında faydalı ve güzel bir şey yapıyormuşsunuz, ara verdiğinizi görünce üzüldüm.
Yine çok güzel bir bölüm olmuş sevgili Bilim Kazanı! Ellerinize sağlık. Eğer yapay zeka ile ilgilenen arkadaşlar varsa Bernard Beckett’ in Genesis isimli romanını öneririm. Kitap ahlak felsefesi çerçevesinde yapay zekaya dair bir çok şey sorguluyor, kafanızı açacağına eminim. Bu arada İlker Beyi çok seviyoruz! Bir sonraki bölümü sabırsızlıkla bekliyoruz!
😉
Merhabalar, sizi dinlemeye yeni yeni başladım ve bu yayınınızı gerçekten çok beğendim. Bazı yerler görüş açımı genişletti gerçekten. Teşekkürler.
Diğer yayınların yanında çok sönük buldum. Yapay Zeka konulu bir yayın yaptığınızı duyunca çok heyecanlanmıştım fakat hevesim kursağımda kaldı. Yapay zekanın Ne bugünün, ne geleceğini konuşmuşsunuz; dahası mantığına ucundan bile değinmemişsiniz. Turing Testi çevresinde dönen basit bir podcast olmuş, 1 sayfalık blog yazısı okusam burada öğreneceğim bilgileri çok rahat öğrenirdim. Kınamıyorum, serzenişte bulunuyorum konuyu güzel toparlayıp, güzel sorular yöneltemediğiniz için. Yine de yayınlarınız için çok teşekkürler, her daim devamının gelmesi dileklerimle..
Geri bildirim: Bilim Kazanı Podcastleri | Bilim Treni
Hocam site çok güzel tam aradığım şey başka bir şeyle uğraşırken dinlemek harika
Bi porsiyon daha rica edebilir miyim?
Sevgili Bilim Kazani ekibi!
Bu siteyi Kirli12’den duyup geldim, ve sunulan butun porsiyonlari yalayip yuttum!
Cok fazla pozitif enerjili ve konularinizda bilgili insanlarsiniz. Sapka cikarmamak elde degil. Bir cok insan akademik alanda calisabilir ama amator olarak bu kadar guzel, anlasilir bir dilde bilimi insanlara anlatan baska bir podcast/televizyon programi gormedim.
ilker arada bir “70 milyon”dan bahsederken Aysu “turki cumhuriyetler de var” deyince cok mutlu oluyorum.
Aysu, seni turki cumhuriyetler vatandaslari olarak cok seviyoruz. Olur da oralara gitmek istersen haber et, kirmizi hali ve orkestra esliginde karsilayacagiz seni.
Podcastlerinize lutfen devam ediniz! Ucunuze de kariyerlerinizde basarilar diliyorum.
Hepinize, bahsini ettiginiz Ebola’ya yakalanan ABD’li saglik elemanini iyilestirip bugun taburcu eden NIH’ten selamlar!
Kirgizistanli Sancar.
Sancar, bu güzel mesaj için çok teşekkür ederiz, bizi çok mutlu etti. Yalnız bize vaadler verirken dikkatli olun, zaten Boston’un kışından bıktık, 2 saatte bavulumuzu hazırlar Bişkek’e uçarız! Kırgızistan’a, NIH’e ve de sana sevgiler, selamlar!
Keşke param olsa da sizleri şu üniversitelerden kurtarıp kadrolu podcastçi olarak iş versem 🙂 Yoğunluğunuzun farkındayım ama özlüyorum sizi ya yeni porsiyonları bekliyorum bir an önce işlerinizi halledin de bitsin bu özlem 😦
Vuslata bir iki!
‘Evrensel güzellik’ diye birşey var mıdır bilmiyorum ama bir bilgisayarın şiir yazması veya müzik yapması değil, evrensel bir güzellikle bunları -keşfetmesi-, yani -şiiri bulması- testi geçtiği anlamına gelebilirdi.