Bölüm 27: Ebola #1

Özellikle Gine, Liberya ve Sierra Leon olmak üzere Batı Afrika’yı Şubat ayından beri kasıp kavuran Ebola salgını bu hafta Amerika’da ilk vakanın teşhisiyle tekrar gündeme geldi.

20 Eylül’de hastalık belirtisi olmadan Liberya’dan uçak yoluyla Amerika’ya varan Liberyalı Thomas Eric Duncan, 24 Eylül itibariyle hastalık emareleri göstermeye başladı. 25 Eylül gecesi acil servise başvuran Duncan, yakın zamanda Liberya’da bulunduğunu belirtmesine rağmen belitilerin ağır olmaması sebebiyle ilaç verilerek eve geri gönderildi. Takip eden 2 gün içinde durumu ağırlaşan Duncan 28 Eylul’de ambulansla Teksas Presbiteryen hastanesine getirildiğinden beri yoğun bakımda ve karantinada. Duncan’ın 16 Eylül’de Liberya’da Ebolalı bir hastayla ölümünden hemen evvel doğrudan temasta bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Ebola ile enfekte olduğu teyit edilen Duncan’ın durumu kritikligini koruyor.

Ebola bulaşıcı ve öldürücü bir hastalık fakat hastalık emareleri görünürken (kusma, kanama, tükürük, açık yaralar) havadan değil sadece vücut sıvılarının yakın teması aracılığıyla bulaşıyor, zira Ebola bir solunum yolları hastalığı değil. Hazırlıklı ülkelerde erken teşhis, karantina, tıbbi destek, temas takibi ve koordine edilen halk sağlığı çabalarıyla bu hastalığın bir salgına dönüşmesini önlemek mümkün.

Ebola virüsü, Batı Afrika’daki Ebola salgını, Ebola’nın neden bu sefer bu kadar yaygın bir salgına dönüştüğü, bunun ardındaki sosyo-politik nedenler, Ebola virüsünün genetiği, hastalığın klinik gelişimi, aşı çalışmaları, bizim risk altında olup olmadığımız ve daha fazlası hakkında bilgi edinmek için Bilim Kazanı ’nın daimi Moleküler Viroloğu Dr. İlker Öztop ile yaptığımız iki bölümlük Ebola Özel Programı’nın ilk porsiyonunu buyurun buradan kepçeleyin.

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