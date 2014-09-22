Geçtiğimiz hafta Açık Radyo’da Güneş Tanrısı Ra‘ya tapınmaya başladık! Siz de eşi eşeği kapın, etsiz ciğköftelerinizi alın, iklim değişikliği ve yenilebilir enerjiler hakkında yaptığımız bu ilk bölümü Güneş Mabedi’nin en on sırasından pürdikkat dinlemeye alın.
Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mancınık ile Amerika’yi fethe gelen, önce Boston Üniversitesi’nı, sonra da MİT’yi ciklet gibi çiğneyen, en nihayetinde de yavruvatan ODTÜ’de Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi GÜNAM‘da Yar Doç olarak yeni nesil güneş enerjisi neferlerini yetiştirmeye başlayan Dr. Selçuk Yerci.
Dinleyin, buyurun. Hem fiziksel temel bilimlere, hem uygulamalı mühendislik bilimlerine, hem de çevre bilincine doyun.
Kazana bas, porsiyonu indir!
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“Bölüm 25: Güneş Enerjisi” üzerine bir yorum
merhaba yayınlarınızı biraz geç keşif etmiş olsamda podcast üzerinden ilgiyle takip ediyorum emeğinize sağlık teşekkür ederim