Bölüm 25: Güneş Enerjisi

Geçtiğimiz hafta Açık Radyo’da Güneş Tanrısı Ra ‘ya tapınmaya başladık! Siz de eşi eşeği kapın, etsiz ciğköftelerinizi alın, iklim değişikliği ve yenilebilir enerjiler hakkında yaptığımız bu ilk bölümü Güneş Mabedi’nin en on sırasından pürdikkat dinlemeye alın.

Dinleyin, buyurun. Hem fiziksel temel bilimlere, hem uygulamalı mühendislik bilimlerine, hem de çevre bilincine doyun.

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