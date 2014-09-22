Bölüm 25: Güneş Enerjisi

Fizik içinde yayınlandı by

 

esek

Geçtiğimiz hafta Açık Radyo’da Güneş Tanrısı Ra‘ya tapınmaya başladık! Siz de eşi eşeği kapın, etsiz ciğköftelerinizi alın, iklim değişikliği ve yenilebilir enerjiler hakkında yaptığımız bu ilk bölümü Güneş Mabedi’nin en on sırasından pürdikkat dinlemeye alın.
Konuğumuz Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mancınık ile Amerika’yi fethe gelen, önce Boston Üniversitesi’nı, sonra da MİT’yi ciklet gibi çiğneyen, en nihayetinde de yavruvatan ODTÜ’de Güneş Enerjisi Araştırma ve Uygulama Merkezi GÜNAM‘da Yar Doç olarak yeni nesil güneş enerjisi neferlerini yetiştirmeye başlayan Dr. Selçuk Yerci.
Dinleyin, buyurun. Hem fiziksel temel bilimlere, hem uygulamalı mühendislik bilimlerine, hem de çevre bilincine doyun.
Kazana bas, porsiyonu indir!
 bk_logo_blog1
Reklamlar

Bölüm 25: Güneş Enerjisi” üzerine bir yorum

Bir Yanıt Bırakın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

Gravatar
WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Vazgeç

Connecting to %s