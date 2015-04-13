”Eskiler alıyorum
Alıp yıldız yapıyorum
Musiki ruhun gıdasıdır
Musikiye bayılıyorum..”
Alıp yıldız yapıyorum
Musiki ruhun gıdasıdır
Musikiye bayılıyorum..”
Orhan Veli Kanık
Bilim Kazanı’nda bu hafta ruhumuzun gıdası musikiyi masaya yatırıyoruz, inleyen nağmelerin ardındaki fiziksel ve biyolojik bilimi tartışıyoruz.
Ses nedir? Nasıl oluşur? Nota nedir, peki musiki nasıl oluşur? Tamburun tellerinden çıkan basınçla bir taksim girip gırtlağımızı inceliyor, oradan tatlı tatlı yükselerek kulaklarla cümbüş yapıyoruz. Ardından 200 milyon yıl önceki balık atalarımızdan bugünlere ses duyumuzun nasıl evrimleştiğini konuşuyor, grand finalde de insanlar alemine dönüp, Alp Ozan’dan kopuz aranağmeleri eşliğinde Doğu-Batı müziği arasındaki farkları tartışıyoruz.
Kaliteli musiki sohbetleri için 35. bölüm karşınızda. Alkışlarınızla yaşıyoruz!
Bizi sizler var ettiniz efendim!
Ek olarak: Aşağıdaki resim, kayıt sırasında bilgisayarda sentezlenen 440 Hz La sesinin Alp, Aysu ve İlker’in La sesiyle karşılaştırması. Hepsinde ana frekans aynı, fakat sentetik olmayan seslerdeki (insan ya da enstrüman sesleri) ek frekanslar, her sese özel tınısını veriyor.
Kazana bas, porsiyonu indir!
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“Bölüm 35: İnleyen Nağmeler” üzerine 32 yorum
Ya şimdi bunu dinledikten sonra yeni podcastı beklemenin acısı var ya o çok kötü 😦 Dinlemeye kıyamam şimdi bunu
bu hafta sevgiye bogulduk resmen :)) yasasin bilim kazani fanlari! yasasin baskalarini mutlu eden is yapmak!
Alp’de bu programla çıkışını yaptı! Bu bölümden sonra artık Alp’i tutamiycaksınız, rakip podcastlerden teklifler gelicek, sonra transferler, spor arabalar, konserler, groupiler, kokain partileri sonra rehab!
İstek alıyosanız, müzikten dile geçiş nasıl oldu (ya da dil nasıl oluştu) teorilerini anlatan bi program da yapar mısınız?
Sonra bi de uzun batı müziği ”well tempered clavier” öncesi sonrası ve Türk – Hint müzikleri karşılaştırmalı programı, ama Bilim Kazanı farkıyla.
Hadi yapın.
Hadii n’oolur.
merhaba;podcastlerinizi dinlemek istiyorum ama garip bir nedenden ötürü hiç bir şekilde açılmıyor.Yardımcı olur musunuz?
selam kaan, simdi baktim, siteden stream edilebiliyor ve kazan ikonuna sag tiklayarak bilgisayara da indirilebiliyor bolumler problem olmadan bilgisayar kullaniyorsan. iPhone’un podcast uygulamasindan da indirip dinleyebiiyorum ben bolumleri. sen nerede sorun yasiyorsun?
Biraz geç bir cevap oldu ama nedense ben ne kazan ikonunu görüyorum yada player çalışıyor. Flashdan suphelenmeye başladım. Kontrol edip haber vereceğim. Telofonum note 3
hızlıca kontrol ettim bir sorun yok.Chrome kullanıyorum
Ya spam gibi oldu ama 😀 sorunu buldum.Superonline kullanıyorum isp olarak ve problem ondan kaynaklı.Vodafone mobile geçince sıkıntı kalmıyor çok ilginç.
SATILMIS SUPERONLINE! dis odaklar bize sabotaj yapiyor
Sorunu çözdüğüme göre sanırım istekte bulunabilirim 😀 Geçenlerde nasa’nın yanlışlıkla warp drive icat ettiği (parçacık düzeyinde) ile alakalı haberler çıktı.Hem bu konuyu araştırıp hemde ftl ve yıldızlararası seyehatın mümkünatı hakkında bir bölüm tadından yenmezdi.Dün ilk defa dinleyebildim.Umarım devamı gelir.Başarılar !
Sesinize, elinize sağlık diyorum bilimkazani sunucuları! Podcastleriniz için çoook teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz Burak, sevgiler!
Her podcastinizi keyifle dinliyorum, gerçekten önemli bir iş yapıyorsunuz. Çalışmalarınızın devamını dilerim 🙂
Teşekkür ederiz, alkışlarla yaşıyoruz ❤ şaka bir yana, pozitif geri bildirim olmasa çoktan pes etmiştik belki.
Aysu benimle evlenir misin 😀 😀 😀 böyle tatlı bi insan olamaz ya 😀 😀
YA NEDEN OLMASIN?
Maalesef hem normal yaşlarımız hem zeka yaşlarımız tutmuyor ikisinde de benden 6-7 yıl öndesin sanırım. biz farklı dünyaların insanlarıyız 😀 Ya da durun siz kardeşsiniz dese biri keşke 😀
Durun siz kardeşsiniz!!!!
Ya bu bilimsel gelişmeleri takip edebilecegim ingilizce (cok ileri seviye olmamasi sartiyla) bir site veya yayin var mi?Turkiye’deki basin malumunuz.
suruyle! facebooktan bizim kisisel sayfalarimiza bakarsan bizim hali hazirda like edip takip ettigimiz onlarca science communications sitesi var, ingilizce materyalleri denk geldikce kendi profilimizden paylasiyoruz
Teşekkürler.
Harika olmus universite sınavına girecegim dalgalar konusuda sinavda cikiyor suan daha guzel anladım
Devam etmiyecek mi?
edecek!
Kitap çıkıyor onunla uğraşıyoruz, pek yakında yeni bölümler geliyor.
Hasret ve merakla yeni podcastleri bekliyoruz. Çok geç kaldı yeni böl0m. Tehdit mi etsem ne yapsam 😊😊 eğer yeni bölümleri çekmezseniz isyan çıkartırız ona göre😀😀😀
Biz de hasretle yeni kayda oturmak istiyoruz. Kitabın çıkmasıyla uğraştığımız için biraz geri kaldık kayıt konusunda. Pek yakında tekrar mikrofon ve görev başına oturacağız, PANİK YOK.
Merhaba Bilim Kazanı!
Bu podcast’ten bugün haberim oldu (mailime gelen kitabınızın reklamından hareketle yola çıkmıştım) ve sabahtan beri buradayım. Böyle giderse akşama doğru kitabınızı sipariş edeceğim.
Podkicker’da da kanalınıza abone oldum ve zihnen orayı bookmark’ladım.
Bu bölüm yine süperdiniz ve gitarla yapılan geçişler harikaydı.
[bu arada, Bariz Kaptan? biz ona Yüzbaşı Aşikar diyoruz.]
Keep up the good work!
Yüzbaşı Aşikâr!!! Tabii ki harikayız!
unutulmayacak bir maceraya başladığınızı görmek bana ve yakın arkadaşlarıma kendi maceramızı yaratma konusunda karanlıkta kalmış umudumuza ışık tuttunuz. sadece başkaların hayatlarını ne boyutta etkileyebileceğinizi bilin istedim.
Teşekkür ederim bu güzel mesaj için. Uçan adam sabri gibi çıldırmak istiyorum !!! Kolay gelsin size de.
Başlangıçta çalan şarkının adı nedir yov? track id ile bulamadım.
Merhaba, Lion King’den Circle of Life. https://www.youtube.com/watch?v=GibiNy4d4gc