Bölüm 15: Biyolokum Solucan Avı

Woods Hole otobüsünün çamurlu tekerleri limanı boydan boya çizerken Aysu bu uzun yolculuğun sabahına uyandı; gün doğmuştu ve saatlerdir yolda olmalıydılar. Denizden seken güneş ışığı İlker’in boş koltuğunun yırtık döşemelerine vuruyordu, Aysu doğruldu ve herifçioğlunun kendini çoktan dışarı attığını gördü. İlker çiğnediği tütün parçasını yere tükürdü, ava hazırdı:

– Bugün bu iblisi ininde avlayacağız, padi.

Şöhreti ODTÜ’den New Orleans’a, Maryland’den eski kıta Avrupa’sına kadar uzanan, hakkında söylenenlerin bir kısmının efsaneleştiği, rivayetlere göre kopan uzuvlarını yenileyebilen, kopan parçalardan birer tane daha kendinden var edebilen biyolog-yazar-çizer extraordinaire Duygu Özpolat’ı bulmaya gelmişlerdi. Bir kaç altına hemen dili çözülen görgü tanıklarına göre en son buralarda görülmüştü. Limanda karides teslimatı yapan yaşlı bir balıkçı daha dün Woods Hole Market hanında Duygu’nun bacağını gördüğüne yemin edebilirdi.

İlker ve Aysu emin adımlarla sözü geçen hana doğru yol aldılar. Dışarıda bir kaç masa vardı… her masada da Biyolokum Duygu’nun başka bir parçası! Akıllarını karıştırmasına izin vermeyeceklerdi. O ana kadar fark etmedikleri Gövel ördekle göz göze geldiler. Yüzünü kapattığı şapkanın ardından Düygü’nün için için gülümsedigini hissedebiliyorlardı. İlker bütün gücüyle yumruğunu Duygu’nun sağ kolunun olduğu masaya indirdi:

– Oyun oynayacak vaktimiz yok. Haftalardır seni arıyoruz. Sana ihtiyacımız var.

Ufak bir sessizlik oldu. Duygu’nun kolu İlker’i umursamadan yeni bir Duygu oluşturmaya başladı. Aysu, Gövel ördeğin bakışlarından tedirgin olmuştu. Onu kışladı.

– Sorun şu ki, Duygu, rejenerasyon kabiliyeti olan ve ölümsüz olduğu söylenen solucanları bulmamız lazım. Piyasada bu işi senden daha iyi bilen yok. İblisi ininde avlamaya geldik, bugün bu iş bitecek, eve solucansız dönmek istemiyoruz. Düzelteyim; bunu sen de istemezsin.

Duygu bu küstahlığa müstehzi bir gülüşle cevap verdi. Bacakları üst üste atladı. Bildiklerini anlatacak, İlker ve Aysu’yu solucana gömecekti. Fakat bu Bilim Kazanı’na pahalıya patlayabilirdi. Gövel ördek acı acı vakladı.

***

Vahşi Doğu’nun en hızlı solucan avcısı, yazar çizer Biyolokum Dr. Duygu Özpolat’ı Woods Hole’da yakaladık, ördeğini rehin alıp Açık Radyo’da konuşturduk. Solucanların rejenerasyon kabiliyeti ve üremeleri hakkında son gelişmeleri ilk defadan sahadan bildirdiğimiz bu pastoral kaydımızda Duygu’nun ta kendisinden dinleyin, onu yeni maceralara bizzat uğurlayın!

Kazana bas, porsiyonu indir!

Reklamlar