Dedektif Aysu omuzlarını silkti, döpiyesini dikkatlice asmış olduğu sandalyeyi kendine doğru çekti. “Teşkilatın yeniyıl kutlamasına tam 20 dakika var ve bunu kaçırmayı asla istemem. Yan odadaki ödlek arkadaşın ötmeden bu meseleyi burada halledelim, ha? Sen de, ben de biliyoruz; suçu itiraf et ve bu akşam karına güzel bir buket yaptırıp evine dön”.
İlker dudaklarını ısırdı. Karısı yoktu ama buket yaptırmak güzel bir fikirdi. Alp’i satmak ve kodesten kurtulmak da güzel fikirlerdi, zaten Alp’i umursadığı yoktu. Suçu itiraf eder ve Alp sessiz kalırsa, hiç ceza almadan kurtulabilirdi, Alp ise en az 10 sene yerdi. Suç önemli değildi. Alp de. En mantıklısı ötmek olacaktı, dedektifin odayı parselleyen ağır aksak adımları birden durdu. Matkap gibi delici bakışları İlker’e yoğunlaşmıştı.
“Cevabım hayır”, dedi, İlker. “Konuşmayacağım”. Dedektif sıkı bir küfür savurdu. İlker neden sessizliği ve kodeste kalmayı seçmişti?
Sebebini bu bölümde, tutsak ikilemi teoreminin evrimsel açılımında öğrenebilirsiniz!
…
Dört aylık fetret devrinden sonra bilim ateşini tekrar harlıyoruz! Bilim Kazanı’nın sezon açılışında ekibin yeni daimi üyesi Alp Sipahigil ile birlikte üç silahşörleri oynuyor, takım ruhu’nun biyolojik ve evrimsel mekanizmalarını tartışıyoruz.
Hayatta kalmak ve kendini çoğaltmak sürekliliğin temeliyse, herhangi bir organizma kendini grubun diğer üyeleri için niçin feda eder? Çatışmalarda neden ön cephelere gider?
Genin bencil olduğu bir dünyada, fedakarlık neden var?
Komünal yaşantının kitabını bizden milyonlarca yıl önce yazmış olan arılar da hısım akrabayı korur mu?
Ve goril Koko hala ağlıyor mu?
Hepsi kaportayı cilalatan Bilim Kazanı’nın yepisyeni yedinci bölümü Takım Ruhu’nda!
KEPÇE. IS. BACK.
Kaynakça:
Genel
The Evolution of Altruism (TEDxTalpiot Sunumu, Eng)
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“Bölüm 7: Takım Ruhu” üzerine 15 yorum
pardon, podcast’i doğrudan indirme bağlantısı eklememenizin bir sebebi var mıdır?
Merhaba Ercan! Webmaster arkadasimizla dogrudan indirilebilecek bir format icin calisiyoruz halen. Kayitlarin kac kere dinlendigini WordPress uzerinde stream ederken takip etmek daha kolayimiza geldi simdiye kadar, ama bagimsiz indirmeler icin kullanisli bir sayac bulur bulmaz onu da ekleyecegiz her bolume. Bu arada Kuantum bolumunun yorumlarinda Cengizhan diye bir arkadas bir yol onermis dosyalari indirmek icin. Biz bu isi becerene kadar bir de ona bakabilirsin. Bizi yilmadan durttugun icin tesekkurler!
İnsan ırkının genlerinin yaşamlarını sürdürebilmeleri için kritik öncelikli 4 temel unsur var.
* Yemek isteği
* Tehlikeden kaçma isteği
* Tehlike durumda savaşma isteği
* Üreme isteği
Bizi ilgilendiren ikisini açıklarsak. Eğer genlerin yaşamını sürdürebilmesi için yaşamak daha mantıklı ise içgüdüsel olarak kaçarak bunu yapacaksınız. Eğer savaşmak mantıklıysa ki fedakarlığı da içerir. Bunu yapacaksınız. Böylece insan genleri yaşamaya devam etmiş olacak. Burada genler sizin çocuğunuz da olabilir diğer insanlar da olabilir. İkisi de bir ölçüde sizin genlerinizi taşıyor.
Özlemiştik, hoş geldiniz 🙂
biz de ozlemisiz, hos bulduk!
Bu bölümde bahsedilenlerle ilgili olarak, Matt Ridley’in “The Origins of Virtue” su da harikuladedir. Hem ince, hemen okunuyo.
Ahanda link:
http://www.amazon.co.uk/Origins-Virtue-Penguin-Press-Science/dp/0140244042/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1381703454&sr=8-1&keywords=origins+of+virtue
Çok sağol, Ahmet. Kutuphaneden hemen gidip alicam. Kaynakçaya da eklerim. Şahefiskulammel!
Adamı önerdim de, babasının bankasını batırmış. Şimdi biraz tereddüt ettim. Madem o kadar biliyo niye batırıyo bankayı? Babası da Viscount Ridley. Adam her şekilde enteresan bi figür.
http://www.telegraph.co.uk/finance/newsbysector/banksandfinance/7969974/Northern-Rock-chief-admits-to-catastrophic-black-mark.html
sizler doymak bilmeyen bilgi canavarlarısınız.tesekkurler.hep burda olun.gonul dolusu sevgıler ve selamlar…
teşekkür ederiz! hep burdayız. hayatta kımıldamayacağız yerimizden. sevgiler
tam aradığım işi yapmışsınız teşekkürler
işe yaradığımıza sevindik, eleştiri/önerileriniz varsa, dinleyicilerden gelen yorumları epey dikkate alıyoruz. İyi günler ve iyi dinlemeler!
Biyoloji denemesi çözerken sizi dinliyorum:) Ben bilgisayar müh. düşünüyorum ama sorun olmaz değil mi 🙂
Annelerin soydugu elma gibi programiz. Istedigin kadar, istedigin zaman yiyebilirsin. Sifa olur, akil olur.
benim dayıoğulları mirastan bi halt bırakmadı bize, fakirlikten ölüyoruz adam hiç kendi genetiğini düşünmüyo, biz de aynı gendeniz, neden bize de miras vermiyollar?