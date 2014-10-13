Bölüm 28: Ebola #2

Ebola yayılmaya devam ediyor ve tüm dünya koordineli bir şekilde bu hastalığı tespit ve tecrit etmeye, onu küresel bir salgına dönüşmeden durdurmaya çalışıyor.

Liberya’da ölmekte olan bir Ebola hastasını hastaneye götürürken virüs bulaştığı tahmin edilen, sağlıklı bir şekilde Amerika’ya geldikten sonra hastalık belirtileri göstermesi üzerine 28 Eylül’de Teksas Presbiteryen Hastanesi’ne yatırılan, Afrika dışında teşhis edilen ilk Ebola hastası Thomas Eric Duncan Ebola’ya yenik düştü ve 8 Ekim’de hayatını kaybetti. Bedeni yakılarak külleri toprağa gömülmek üzere gönderilen Duncan’a yatırıldığı hastanede müdahale eden sağlık görevlisi Nina Pham’a da 12 Ekim günü Ebola teşhisi kondu ve müşahade altına alındı.

Afrika’da ilgilendikleri hastalardan Ebola kaptıktan sonra İspanya’ya getirilen iki misyonerin hayatlarının son günlerinde bakımından sorumlu hemşire Teresa Romero Ramos geçtiğimiz hafta Avrupa’da Ebola teşhisi konan ilk insan oldu. Ebola ile enfekte olduktan sonra virüsü yenen antikor gelistiren hastaların kanından elde edilen serum ve Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar (GDO) kullanılarak geliştirilen deneysel Ebola antikor kokteyli ZMab ile tedavi edilen Ramos iyileşme belirtileri göstermeye başladı.

Son olarak gene 12 Ekim’de, yakın zamanda Liberya’ya gittiği bilgisine ulaşılan, hastalık belirtileri gösteren başka bir hasta Ebola şüphesiyle bizim de okuyup çalıştığımız Harvard Üniversitesi ile bağlantılı bir hastaneye yatırıldı.

Ebola dünyaya sıçramaya devam ediyor ve büyük ihtimalle sıçramaya devam edecek. Peki, Ebola Afrika dışında da bir salgına dönüşecek mi; yoksa hazırlıklı, koordine bir şekilde halk sağlığını koruma amaçlı tecrit ve takip çabaları ve laboratuvarda geliştirilen ve insanlarda denenmesine izin verilen deneysel aşı girişimleri sayesinde bu hastalık daha fazla yayılmadan durdurulabilecek mi?

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