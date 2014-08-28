Meydan okuyanlar, meydan okunanlar, ciddiye alanlar, almayanlar, bu hastalıkla yaşayıp artık yalnız başına boğuşmadığı için bir nebze rahatlayanlar, boykotçular, bağışçılar, su tasarrufçuları, sosyal medya ilgi arsızları, futbol yorumcuları, kampanyayı amacından saptıranlar, kötü araçları amacın yerine koyup yargısız infaz yapanlar…
#ALS #icebucketchallenge #birkovaBuzlusu kampanyasının B’sindeki BİLİMİ anlatmaya, hakkını vere vere en güncel bilimsel bilgileri aktararak Amiyotrofik Lateral Sikleroz hakkında farkındalık yaratmaya geliyoruz! ALS’nin patofizyolojisi, hastalığın kalıtımsal halinin temelinde yatan genetik mutasyonlar, moleküler mekanizmalar, ALS’ye sebep olabilecek keşfedilmeyi bekleyen yeni genetik faktörler, ALS üzerine yapılan temel bilim ve biyomedikal araştırmalarının önemi ve deneysel kök hücre tedavileri hakkında son durum…
Konuğumuz Boğaziçi Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü mezunu, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Nörodejenerasyon Araştırma Laboratuvarı‘ndan tescilli, Brown Üniversitesi doktora öğrencisi, geçtiğimiz hafta çevrimiçi T24 gazetesine de bir röportaj veren ALS araştırmacısı Aslı Şahin. ALS hakkında bilimsel gerçekleri birinci ağızdan Bilim Kazanı’ndan dinleyin, kakara kikiriye, ‘cıvık, müdürüm, affedersin’liğe maruz kalmadan vicdan rahatlığıyla kampanyanın amacına ulaşmasına yardım edin.
Baktınız bölümü dinledikten sonra gönlünüzden geçti, 28 Ağustos 2014 itibariyle 779,000TL toplanmış kampanyaya bir bağış da siz yapmak istediniz, ister Türkiye ALS-MNH Derneği‘nin desteklediği su Indiegogo kampanyasına buyurun, ister havalelerinizi aşağıdaki hesaplara uçurun:
Sağlıkla kalın, sağlık ve farkındalık yayın.
Kazana bas, porsiyonu indir!
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“Bölüm 23: #ALS #IceBucketChallenge #BirKovaBuzluSu” üzerine bir yorum
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