Bölüm 23: #ALS #IceBucketChallenge #BirKovaBuzluSu

Meydan okuyanlar, meydan okunanlar, ciddiye alanlar, almayanlar, bu hastalıkla yaşayıp artık yalnız başına boğuşmadığı için bir nebze rahatlayanlar, boykotçular, bağışçılar, su tasarrufçuları, sosyal medya ilgi arsızları, futbol yorumcuları, kampanyayı amacından saptıranlar, kötü araçları amacın yerine koyup yargısız infaz yapanlar…

#ALS #icebucketchallenge #birkovaBuzlusu kampanyasının B’sindeki BİLİMİ anlatmaya, hakkını vere vere en güncel bilimsel bilgileri aktararak Amiyotrofik Lateral Sikleroz hakkında farkındalık yaratmaya geliyoruz! ALS’nin patofizyolojisi, hastalığın kalıtımsal halinin temelinde yatan genetik mutasyonlar, moleküler mekanizmalar, ALS’ye sebep olabilecek keşfedilmeyi bekleyen yeni genetik faktörler, ALS üzerine yapılan temel bilim ve biyomedikal araştırmalarının önemi ve deneysel kök hücre tedavileri hakkında son durum…

Sağlıkla kalın, sağlık ve farkındalık yayın.

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