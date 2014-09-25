Bölüm 26: İklim Değişikliği

ESMİYOR 😦
Bilim Kazanı’nda bu hafta New York’a gidiyoruz ve Birleşmiş Milletler’de 23 Eylül 2014’de gerçekleşen İklim Zirvesi öncesinde dünyanın her yanından çevre gönüllüleri ve aktivistlerin düzenlediği 20-21 Eylül İklim Adaleti yürüyüş ve etkinliklerinden bildiriyoruz.
Konumuz artık geri dönüşü olmayan küresel ısınma ve İklim Değişikliği; konuğumuz New York’taki etkinliklere Türkiye’nin iklim elçisi olarak TEMA Vakfından Gökşen Şahin ile birlikte katılan, Açık Radyo’dan büyük patron Ömer Madra. 25 Eylül’de Açık Radyo’da kısaltılmış olarak yayınladığımız bölümün full kaydı tüm çıplaklığıyla burada.
Siz karbon ayak izinizi azaltmak için ne yapıyorsunuz?
Kazana bas, porsiyonu indir!
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