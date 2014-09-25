Bölüm 26: İklim Değişikliği

ESMİYOR 😦

Konumuz artık geri dönüşü olmayan küresel ısınma ve İklim Değişikliği; konuğumuz New York’taki etkinliklere Türkiye’nin iklim elçisi olarak TEMA Vakfı ndan Gökşen Şahin ile birlikte katılan, Açık Radyo’dan büyük patron Ömer Madra . 25 Eylül’de Açık Radyo’da kısaltılmış olarak yayınladığımız bölümün full kaydı tüm çıplaklığıyla burada.

Siz karbon ayak izinizi azaltmak için ne yapıyorsunuz?

Kazana bas, porsiyonu indir!