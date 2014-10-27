Sadık Bilim kepceleri, iflah olmaz Kazan tutkunları,
Geçtiğimiz hafta yeni ufuklara yelken açmak üzere Bilim Kazanı’nın 94.9FM Açık Radyo’daki jubilesini yaptık. Ama podcastlere devam!
Veda Hutbemizi kaçırmayın, bizi gene web sitemizden, Facebook‘tan, Twitter‘dan, RSS‘ten, iTunes‘dan eski usul takibe alın. Bu bölüm keyfimizin kâhyası olduk, önümüzdeki dönemin bir Bilim Kazanı kitabını da içeren yeni projelerini konuştuk!
Bekle bizi sine-i millet! Vira vira geliyoruz!
Kazana bas, porsiyonu indir!
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“Bölüm 30: Veda Hutbesi” üzerine 7 yorum
canlarım ,
tüm bölümleriniz harika idi , eksiksiz dinledim …
en sıkı takipçinizim ,
herşey gonlunuzce olsun , sansınız bol olsun..
hepinizi opuyorum sevgi ile 🎂🎂🎂👏👏👏👏 neslihan sipahigil
iPad’imden gönderildi
Reytingler düşük olunca patron programı yayından kaldırıp, ekibi kovdu sanırım :). Şaka bir yana, programınızı severek dinliyordum, doktora çalışmalarımda motivasyon kaynaklarımdan biriydi özenle hazırlanmış, neşeli ve bilgilendirici programınız 🙂
Farklı bilim dallarında neler olup bitiyor sayenizde dinleyerek öğreniyorduk, hepinize çok teşekkürler.
Websitenizi sık sık ziyaret edeceğim, yeni bölümlerinizi ve çılgın projelerinizi merakla bekliyorum.
Bir elektronikçi..
Kitapları ve 2015 buluşmasını merakla bekliyorum.
Bundan sonraki ilk podcastınız Osmanlı ,Fatih ve Bilim araştırması yapan hoca ile olması dileğiyle …
takip etmeye çalışıyorum. umarım heyecanınız hiç kaybolmaz
Sevgili Bilim Kazani, nasil ozledik sizi; nasil bekliyoruz o enerjik, bol eglenceli, salt bilgili podcastlerinizi..
Aysu’nun tatli halleri, İlker basganin esprileri, Alp’in elmaslari -ohom-..
Devam edin guzel insanlar; ozledik, vallahi cok ozledik. Ailecek seviyoruz efem.
*Video cekseniz, gorsek, hissetsek yani elmaslari..
Sevgiyle kalin cancagizim. Bekliyoruz, umarsiz.. 🙂
Tabi ki kötülemek ve yermek istemem ama Veda Hutbesi deyince neden bir bilim sitesi bunu yapsın ki diye düşündüm ve içten içe mutlu oldum. Ama bunun aslında sizlerle ilgili olan bir şey olduğunu ses kaydını dinleyince anladım. Gerçekten üzüldüm. Çünkü biliyorsunuzdur Veda Hutbesi son din Peygamberinin [Hz Muhammed(s.a.s)] vefatından önce duyurduğu bir bildirgeydi. Siz de bunu kendiniz için kullanınca üzüldüm sadece. Yanlış anlamayın lütfen. Biliyorum bu sitede böyle bir yorum garip gözükebilir. Ama aciz bir yorum işte. Ne olur yanlış anlamayın. Yüce bir işe gönül verdiniz bunun için teşekkür ediyorum ve bütün çalışmalarınızda başarılar diliyorum.
Hic yanlis anlamadik tabii ki, ve cok tesekkurler boyle guzel bir sekilde dile getirdigin icin dusunduklerini. Ama gercekten ne senin uzulmene ne de kimsenin alinmasina sebep olacak bir baglamda kullanmadik bu basligi. Senin de bolumden fark ettigin gibi Acik Radyo’ya veda ediyorduk, bolumun icerigi de diger bolumlerimizden farkli olarak bilimsel bir konudan ziyade bizim o gune kadar yaptiklarimiz ve daha sonra yapacaklarimizla ilgili oldugu icin sectik. Cok sag ol programi begendigin icin, bu aralar biraz seyreldi programlar ama tam gaz devam!