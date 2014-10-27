Bölüm 30: Veda Hutbesi

Sadık Bilim kepceleri, iflah olmaz Kazan tutkunları,

Geçtiğimiz hafta yeni ufuklara yelken açmak üzere Bilim Kazanı’nın 94.9FM Açık Radyo’daki jubilesini yaptık. Ama podcastlere devam!

Veda Hutbemizi kaçırmayın, bizi gene web sitemizden, Facebook‘tan, Twitter‘dan, RSS‘ten, iTunes‘dan eski usul takibe alın. Bu bölüm keyfimizin kâhyası olduk, önümüzdeki dönemin bir Bilim Kazanı kitabını da içeren yeni projelerini konuştuk!

Bekle bizi sine-i millet! Vira vira geliyoruz!