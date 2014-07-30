Bölüm 18: Beyin Tümörü Kamikaze

Bu hafta beyne yolculuk yaparak algının kapılarını tamamen kırdık! Glioblastoma beyin tümörlerini tarihe gömmek üzere yola koyulan, Koç Üniversitesi’nin jet transferi Dr. Splinter Tuğba Bağcı-Önder’le bilimsel çetelesini, İstanbul’da kurduğu yeni laboratuvarını ve Türkiye’deki akademik hayatı konuştuk.

Kanser hücrelerini canından bezdirip kendi kendilerini intihar etmeye zorlayan, zararlı tümörleri kamikaze taktiğiyle punduna getirme ve imha etme üzerine çalışan Doktor Tuğba Harvard’da başlayıp Türkiye’de devam ettiği çalışmaları sayesinde hem Türkiye’de hem de Avrupa’da bir çok ödül aldı, akademik rüştünü çoktan ispatladı. Bilkent Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik mezunlarınının medar-ı iftiharı, Tufts Üniversitesi’nden doktora nişanını, Harvard Üniversitesi’nden de doktora sonrası araştırmacı rütbesini cebe atıp şimdi de kendi laboratuvarında borusunu öttüren Doktor Tuğba ile temel bilimlerin tıbbi bilimler için önemini, akademik hayatın detaylarını, araştırma yapmaya başlayacak lisans öğrencilerine tavsiyelerini ve Bilim Kazanı’nı üniversite kantinlerinden megafonla yayınlatıp yayınlatamayacağını konuştuk.

Bilimde kadının gücü Tuğba Sultan geliyor. Kahrolsun bağzı Beyin tümörleri, yaşasın Ninja Kaplumbağalar!

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