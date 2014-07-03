Bölüm 16: Mikroplara Fısıldayan Adam

gatgcgctagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatacagcta gatgcgatagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatccagcta gatgcgctagcatcgatcgcatcaagagctcgatcagctagcatacagcta gatgcgctagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatgcagcta gatgcgatagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatacagcta İ – Aysu, ağzımdan bakteri topladım, bak.

A – Aferim.

İ – Ya bak bi, hepsini sekansladım, ama hepsi aynı galiba. Çok güzel.

A – Of İlker ya, gidip tez defansına hazırlansana ağzını karıştıracağına.

İ – Ya bi bak yahu, n’olur yani, seninkine de bakalım sonra.

A – Ya git işine ya.

İ – N’olur yani bir baksan, bir rica ettim kırk yılda bir şey. ALO MEREN’e mi sorsam? Hatta otobüse atlayip direk gidip sorayım Woods Hole’a ha? Labını yeni açtı zaten, güle güle otursunlara da gitmedimdi; adettendir. Onunkilerle karşılaştırırım. Otobüstekilerle de karşılaştırayım hatta. Şoförle de karşılaştırayım.

A – Of İlker OF!

İ – Sen de gelsene. Suyun kenarında laboratuvar. Çok güzel.

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ur, bir mutlak gerçek Indiana Jones’u. Artvin’den doğma, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi’nden olma bir bilgisayar muhendisi, bir genetik sekans analiz canavarı, Meren’in Fotoğraf Günlüğü ‘nün yazarı, Türkiye’de akademinin azılı intihal avcısı Meren mikropları genetik sekans (dizilim) bilgisine dayanarak hiç görmediğimiz bir çözünürlükte ayırt etmenin yöntemini geliştiren bir hesaplamalı mikrobiyal ekolog, bir keskin zekalı Agent Provocate

Bilim Kazanı 16. Bölüm: Bir biyolojik bilimler ve hesaplamalı bilimler aşkı meyvesi: Mikroplara Fısıldayan Adam !

Ha şu da Meren’in kayıt sırasında bahsettiği NAMUS gibi bekteri Gardnerella vaginalis sülalesinin kafa kâğıdı. Buyurun.

Yukaridaki resim, 8 cinsel partnerin vajinal mikrobiyomları ve penis derisi mikrobiyomlarından alınmış örnekler içerisinde bulunan ve en yakın bilinen akrabaları Gardnerella vaginalis olan bakterilerin yüksek çözünürlüklü dağılımını gösteriyor. Her bir pasta grafik ikilisinin solundaki grafik kadın, sağındaki grafik ise erkek partneri ifade ediyor. İnsan mikrobiyomu “oligotyping” gibi çok yüksek çözünürlüklü metotlar ile incelendiğinde ortaya çıkan bu görüntü, kimi mikrobiyal sakinlerin cinsel partnerler arasındaki bağın parmak izi vazifesi de gördüğünü işaret ediyor. Mikrobiyal ekoloji OLEY!!

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