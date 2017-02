Bölüm 16: Mikroplara Fısıldayan Adam

gatgcgctagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatacagcta

gatgcgatagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatccagcta

gatgcgctagcatcgatcgcatcaagagctcgatcagctagcatacagcta

gatgcgctagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatgcagcta

gatgcgatagcatcgatagcatcaagagctcgatcagctagcatacagcta

İ – Aysu, ağzımdan bakteri topladım, bak.

A – Aferim.

İ – Ya bak bi, hepsini sekansladım, ama hepsi aynı galiba. Çok güzel.

A – Of İlker ya, gidip tez defansına hazırlansana ağzını karıştıracağına.

İ – Ya bi bak yahu, n’olur yani, seninkine de bakalım sonra.

A – Ya git işine ya.

İ – N’olur yani bir baksan, bir rica ettim kırk yılda bir şey. ALO MEREN’e mi sorsam? Hatta otobüse atlayip direk gidip sorayım Woods Hole’a ha? Labını yeni açtı zaten, güle güle otursunlara da gitmedimdi; adettendir. Onunkilerle karşılaştırırım. Otobüstekilerle de karşılaştırayım hatta. Şoförle de karşılaştırayım.

A – Of İlker OF!

İ – Sen de gelsene. Suyun kenarında laboratuvar. Çok güzel.