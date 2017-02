Bölüm 3: Şişmanlık

‘Neden kilo alıyoruz?’ dedi Aysu. Dr. Kıvanç omuzlarını silkti, ‘Doğru soru..’ dedi ve doğruldu, ‘Doğru soru şu, neden kilo almıyoruz?’.

Uzaktan İlker’in kesif ve hüzünlü kahkahası duyuluyordu. Mayaladığı lokma hamuru tutmamıştı.

Kilo almanın ve vermenin metabolizması, şişmanlığın nedenleri, yağ dokusunun evrimi, obezite ile gelen diğer hastalıklar, şekerci Otto, Paleo/Dukan/Atkins/Karatay ve bilimum bikini diyetleriyle ilgili şok gerçekler ve Dünya alemin bayıldığı Türk doktor, kadirşinas insan Dr. Kıvanç Birsoy’la diyabetten kansere, cimri genlerden popüler diyetlere, tutmayan maya hamurumuz kadar cıvık bir muhabbet. Hepsi Bilim Kazanı’nın 3. bölümünde!

Kazana bas, porsiyonu indir!!







Kaynakça:

ŞİŞMANLIK VE LEPTİN HORMONU:

The Skinny on Obesity (Belgesel, Eng)

Neill, US. Leaping for leptin: the 2010 Albert Lasker Basic Medical Research Award goes to Douglas Coleman and Jeffrey M. Friedman. J Clin Invest. 2010;120(10):3413–3418

Bell CG, Walley AJ, Froguel P. The genetics of human obesity.Nat Rev Genet. 2005 Mar;6(3):221-34.

Friedman, JM. Leptin at 14 y of age: an ongoing story. Am J Clin Nutr March 2009 vol. 89 no. 3 973S-979S

YAĞ DOKUSUNUN EVRİMİ:

Gesta, S et al. Developmental Origin of Fat: Tracking Obesity to Its Source. Cell, Volume 131, Issue 2, 242-256, 19 October 2007

YAĞ KÖK HÜCRELERİ:

Zeve, D. Fighting Fat with Fat: The Expanding Field of Adipose Stem Cells. Cell Stem Cell. 2009 November 6; 5(5): 472–481.

Rodeheffer MS et al. Identification of white adipocyte progenitor cells in vivo. Cell. 2008 Oct 17;135(2):240-9

OBEZİTE VE DİYABET VE KANSER VE METFORMİN

Cohen DH, LeRoith D. Obesity, type 2 diabetes, and cancer: the insulin and IGF connection. Endocr Relat Cancer. 2012 Sep 5;19(5):F27-45.

Birsoy, K et al. Untuning the tumor metabolic machine: Targeting cancer metabolism: a bedside lesson. Nature Medicine 18, 1022–1023 (2012)

KİLO VERMEK İSTİYORUM AMA CİMRİ GEN HİPOTEZİ BANA KARŞı

Reklamlar