‘Neden kilo alıyoruz?’ dedi Aysu. Dr. Kıvanç omuzlarını silkti, ‘Doğru soru..’ dedi ve doğruldu, ‘Doğru soru şu, neden kilo almıyoruz?’.
Uzaktan İlker’in kesif ve hüzünlü kahkahası duyuluyordu. Mayaladığı lokma hamuru tutmamıştı.
Kilo almanın ve vermenin metabolizması, şişmanlığın nedenleri, yağ dokusunun evrimi, obezite ile gelen diğer hastalıklar, şekerci Otto, Paleo/Dukan/Atkins/Karatay ve bilimum bikini diyetleriyle ilgili şok gerçekler ve Dünya alemin bayıldığı Türk doktor, kadirşinas insan Dr. Kıvanç Birsoy’la diyabetten kansere, cimri genlerden popüler diyetlere, tutmayan maya hamurumuz kadar cıvık bir muhabbet. Hepsi Bilim Kazanı’nın 3. bölümünde!
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KİLO VERMEK İSTİYORUM AMA CİMRİ GEN HİPOTEZİ BANA KARŞı
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“Bölüm 3: Şişmanlık” üzerine 15 yorum
Bu çabanızı takdire şayan buluyorum. Bloga sesli kayit eklemeniz de cok guzel gercekten. Dinlenebilirliliginizi arttirmak adina kucuk bir onerim olacak: saniyorum odada bir mikrofondan kayit yapiyorsunuz. O nedenle ses boguk, farkli derinlikte ve yankili cikiyor. Simdi size masraf cikarmis olacagiz ama (:), cok girisli yaka mikrofonlari ile bu durum iyilestirilebilir saniyorum.
Tekrar soylemek istiyorum: Tebrikler ve cok tesekkurler. Buna benzer cabalara ornek olmaniz dilegiyle…!
Boston’dan sevgiler…
-Bülent Kızıltan
Institute for Theory & Computation @ Harvard-CfA
Kavli Institute for Astrophysics and Space Research @ MIT
URLs: http://www.cfa.harvard.edu/~bkiziltan ; space.mit.edu/~bulent/
Ses kaydı, problemlerimizden bir tanesi. Aslında mikrofonumuza epey yatırım yaptık! Fena değil teçhizat. Fakat 3 kişi kayıt yapınca, bir de mutfakta kayıt yapınca, ses problemlerimiz oldu bu son bölümde. Yaka mikrofonu olayını yine de bir düşünelim. Çok meşhur olursak kaliteden ödün vermek istemeyiz. Neyse, çok teşekkür ederiz. Boston’da Astrofizik? Belki bir gün sizi de konuk alırız!
Meshur olma yolunda emin adimlarla ilerliyorsunuz zaten… Astrofizik elbette! Baktim, Boston’da ufak-tefek (i.e. mikro) islerlerle ilgilenen onca insan var. Makro kozmozla da ilgilenecek birilerine ihtiyac var, degil mi? 🙂 Sohbet edelim, Bilim Kazani’ni kaynatalim tabii ki, neden olmasin.
Biliyorum zahmetli bir şey ama bu yayınlanan içeriği yazılı olarak da erişilebilir hale getirmeniz çok makbule geçer.
Merhaba, yazılı olarak kayda tutmamızı birkaç defa daha söyleyenler oldu. Henüz malesef buna vakit bulamıyoruz–ama eğer programın özetini veya konuşmaların deşifresini yazılı kayde geçirmek isteyen birisi olursa buradan seve seve paylaşırız, onu da duyurmuş olalım!
Konuk almanız iyi olmuş farklı konularda fırsat buldukça tekrarlayın bunu:) Birde ‘Cimri Gen Hipotezi’ ile ilgili makale tavsiyesinde bulunabilir misiniz? (EN\TR fark etmez.)
Kivanc gibi konuklarin her zaman basimizin ustunde yeri var! Bundan sonra da denk geldikce isledigimiz konunun uzmanlarini davet edecegiz. Bu kayit biraz geciktigi icin carcabuk yuklemek istedik; kaynakcayi da ilk firsatta ekleyecegiz siteye. Cok sagol ilgin icin!
Begenerek dinliyoruz. Eline saglik!
Tesekkurler!
İlker ne kadar bahtsızsın, kolun yeniden çıkacak derler kesersin, çıkmaz, lokma vaadiyle konuk çağırırsın hamurun tutmaz. Bi kurşun döktür bence programda canlı yayında. Hem de kurşun döktürmenin bilimdeki önemini tartışırsınız.
Gencler, guzel is cikarmissiniz, tesekkurler. Yalniz bolum tanitimi kafa karistirici: Ben leptin’den bahsederken acaba Karatay diyetine bir elestiri getireceksiniz misiniz diye dusunmustum ama olmadi. Diyetleri ayrica irdelediginiz bir bolum var mi olacak mi? Bir de ozellikle Amerika’da sekere karsi ilk negatif elestiriyi John Judkin’in getirdiginden bahsediliyor, ozellikle Robert Lustig (UCSF: https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM) Judkin’in argumanlarini guclu sekilde savunuyor. Buradaki argumanlara karsi/yaninda bir fikriniz var mi? En genel referans icin: http://en.wikipedia.org/wiki/John_Yudkin
sagolasin hande! bu bolumde diyetlerden ziyade vucudun kilo kontrol mekanizmalari uzerine yogunlastik konugumuzun uzmanlik alani dogrultusunda. diyetleri detayli incelemek degildi amacimiz. onumuzdeki aylarda oruc ve belki farkli diyetleri de konusacagimiz bir beslenme bolumu yapmayi dusunuyoruz. bu gonderdiklerini o bolumde ele almaya calisiriz.
Cok dusunmeyin, hemen yapin. Bikini mevsimi yaklasiyor :))
sizi yeni keşfettim harikasınız eğlenerek dinliyorum 🙂
ilginç bi paylaşım ama beğendim geçte olsa 😀