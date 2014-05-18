Bölüm 11: Düğün Kasedi

Sevgili Kazanistalar!
Kısa süre önce müjdesini verdiğimiz gibi artık her Perşembe 14:00’da Açık Radyo‘dayız.
Radyo programlarımızın kayıtlarını ucundan gecikmeli olarak bu adreste podcast olarak yayınlamaya devam edeceğiz.
11. Bölüm, 1 Mayıs 2014 Açık Radyo programımız. Radyoda ilk programımız olduğu için biraz kendimizi, doktora çalışmalarımızı ve neden Bilim Kazanı ve kardeşi Bilim-Bilmiyim‘i kurup popüler bilim işine girdiğimizi anlatmaya çalıştık.
İyi dinlemeler!
Kazana bas, bölümü indir!
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