Bölüm 11: Düğün Kasedi

Sevgili Kazanistalar!

Kısa süre önce müjdesini verdiğimiz gibi artık her Perşembe 14:00’da Açık Radyo‘dayız.

Radyo programlarımızın kayıtlarını ucundan gecikmeli olarak bu adreste podcast olarak yayınlamaya devam edeceğiz.

11. Bölüm, 1 Mayıs 2014 Açık Radyo programımız. Radyoda ilk programımız olduğu için biraz kendimizi, doktora çalışmalarımızı ve neden Bilim Kazanı ve kardeşi Bilim-Bilmiyim‘i kurup popüler bilim işine girdiğimizi anlatmaya çalıştık.

İyi dinlemeler!

Kazana bas, bölümü indir!

https://bilimkazani.files.wordpress.com/2014/05/bilim-kazani-01-05-2014.mp3

Reklamlar