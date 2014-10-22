Bölüm 29: Global Sıhhat

Cahille sohbeti kesin, global sağlık girişimlerini Bilim Kazanı’ndan ve seyyah doktor Aybike Onur’dan dinleyin.

Son örneğinin ebola vakalarının ele alınması olduğu global sağlık girişimlerine yaklaşımınız, ‘AFRİKA’DAN GELEN BÜTÜN UÇAKLARI DURDURUN!!’ diyen Donald Trump gibi mi olacak? Yoksa Dr. Aybike Onur’un söylediklerine kulak verip, kendimizi dünyadan izole etmemizin mümkün olmadığına, sağlık standartlarımızın ancak global olarak hep birlikte yükseleceğine mi kanaat getireceksiniz? Ya hep beraber, ya hiçbirimiz.

Son 1 yıldır Kamboçya’daki Ankor çocuk hastanesinde gerçekleştirdiği araştırma çalışmaları dahil türlü sebeplerle dünyanın dört bir yanını gezen, Oxford menşeili Dr. Aybike çelebi, bizlere Dünya Sağlık Örgütü gibi ismini sürekli duyduğumuz kurumların aslında uzun ve kısa vadede ne kadar şükela işler yaptığını anlatıyor. Kamboçya hikayeleri, Aybike’nin işleri, global sağlık üzerine neşeli ve latif sohbetler ve daha fazlası burada!

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