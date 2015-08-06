Artık Kitapçılardayız!

Sevgili Bilim Kazanı müdavimleri,

Son 2 buçuk senedir her seferinde çok severek kaydına oturduğumuz Bilim Kazanı cep yayını, önce bir radyo projesine, şimdi de bir kitap projesine dönüştü. Bizden sıkılmadığınız ve dinlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkürler!

Bu zaman zarfında neler yaptık? Şişmanlıktan, insanın evrimine ve hatta ışın kılıcına, ilgimizi çeken 35 ayrı konuda bilimsel ön araştırmalar ve sohbetler yaptık, aklımızın almadığı alanlarda uzman konukların beynini vakumladık, Aysu tezini teslim etti ve doktor oldu, İlker delirdi ve doktor oldu, Alp tezinin en zorlu süreçlerinde bizi kırmayarak arkadaş kalmaya ve Bilim Kazanı’na en önemli katkıları sağlamaya devam etti, ardından kuantum araştırmalarında hiç anlamadığımız çığırlar açtı… Kısacası bizim için ve de Bilim Kazanı için çok üretken ve aventürperest bir dönem oldu, umarız devamı gelir.

Bu serüvende cep yayınlarımızdan en sevdiğimiz 13 bölümün yazılı dökümü, adeta bir bilim piyesi olarak Bilim Kazanı kitabında toplanıyor. Bugünden itibaren raflarda olan kitabımızı internetten de sipariş edebilir ve bize destek olabilirsiniz! Bilim insanları karar verdi: Arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, sevdiklerinize, sevmediklerinize, daha güzel bir hediye düşünemiyoruz!

Ağustos’ta çıkan 1. baskımız tükendi tükeniyor, o yüzden Ekim’de 2. baskı geliyor! Kitabevlerinde kapış kapış bitmemizi beklemeden bizi aşağıdaki linklerden de sipariş edebilirsiniz.

Teşekkür ederiz! Ekim’den itibaren yeni kayıtlarda görüşürüz!

Aysu, İlker, Alp

Misak-ı Milli

Acı Vatan Almanya

Yeni Dünya Amerikko

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