Sevgili Bilim Kazanı müdavimleri,
Son 2 buçuk senedir her seferinde çok severek kaydına oturduğumuz Bilim Kazanı cep yayını, önce bir radyo projesine, şimdi de bir kitap projesine dönüştü. Bizden sıkılmadığınız ve dinlemeye devam ettiğiniz için çok teşekkürler!
Bu zaman zarfında neler yaptık? Şişmanlıktan, insanın evrimine ve hatta ışın kılıcına, ilgimizi çeken 35 ayrı konuda bilimsel ön araştırmalar ve sohbetler yaptık, aklımızın almadığı alanlarda uzman konukların beynini vakumladık, Aysu tezini teslim etti ve doktor oldu, İlker delirdi ve doktor oldu, Alp tezinin en zorlu süreçlerinde bizi kırmayarak arkadaş kalmaya ve Bilim Kazanı’na en önemli katkıları sağlamaya devam etti, ardından kuantum araştırmalarında hiç anlamadığımız çığırlar açtı… Kısacası bizim için ve de Bilim Kazanı için çok üretken ve aventürperest bir dönem oldu, umarız devamı gelir.
Bu serüvende cep yayınlarımızdan en sevdiğimiz 13 bölümün yazılı dökümü, adeta bir bilim piyesi olarak Bilim Kazanı kitabında toplanıyor. Bugünden itibaren raflarda olan kitabımızı internetten de sipariş edebilir ve bize destek olabilirsiniz! Bilim insanları karar verdi: Arkadaşlarınıza, çocuklarınıza, sevdiklerinize, sevmediklerinize, daha güzel bir hediye düşünemiyoruz!
Ağustos’ta çıkan 1. baskımız tükendi tükeniyor, o yüzden Ekim’de 2. baskı geliyor! Kitabevlerinde kapış kapış bitmemizi beklemeden bizi aşağıdaki linklerden de sipariş edebilirsiniz.
Teşekkür ederiz! Ekim’den itibaren yeni kayıtlarda görüşürüz!
Aysu, İlker, Alp
Acı Vatan Almanya
Yeni Dünya Amerikko
“Artık Kitapçılardayız!” üzerine 20 yorum
canlarim ,
binlerce tebrikler, kitaplar yarin elimde. olacak 🙂
basarilarinizin. devamini diliyor , ucunuzu de opuyorum 👏👏👏👏🙏
svglr,
neslihan sipahigil
Teşekkür ederiz Neslihan Teyze 🙂 Bizden de sevgiler!!
Pek sahane pek guzel olmus ama e-kitap olarak yok. Cok uzuluyorum su an =(
Uzulme, derdine derman olmak icin buradayiz!
Geri bildirim: Bilim Kazanı Kitapçılarda | Dağ Medya
Sizi çok seviyorum. Umarım televizyon programına kadar yükselirsiniz. Destek olmak ve yeni bir şeyler öğrenmek için kitabınızı alacağım. İyi ki varsınız. Yaptığınız basit bir şey değil bunu bilin.
Eridik bittik ❤
Sevgili Hayran, içine mi doğdu, televizyon programı proje teklifi geldi! Şartlar şu anda pek müsait değil. Fakat ilerde olursa sana bizden ağırlığınca altın.
Tebrikler. Umarim kitap araciligiyla cok daha fazla kisiye ulasir, daha fazla kisiyi aydinlatirsiniz.
Gordugum kadariyla su an icin ekitap surumu bulunmuyor. Kitabinizin ekitap olarak yayinlanmasi plani var mi? Turkiye’den siparis vermeden, kitabi kolayca indirip, okuyabilsek guzel olurdu.
E-Kitap icin yayineviyle konustuk, yakinda cikacak evelallah!
http://libgen.info ‘ya ne zaman düşer?
Sayenizde 15 kilo verdim nasil mi?? Su sekilde efenim..Yuruyus yapilacak tak kulakligi ac bilim kazanini, 3 guzel insanin doyumsuz sohbetini dinleyerek istinye sahilde kilometrelerce yurunur,o yollar nasil arsinlanir o kilolar nasil verilir anlasilmaz.Ancak yeni podcastlar bekleniyor efenim yeniden kilo almaya basladim..Oturup kitap okumanin gobek eritmek icin iyi bir yontem oldugu soylenemez:)
CANAN KARATAY OUT BILIM KAZANI IN
Neden yeni Podcast gelmiyor ?
Harikasınz bilim kazanı. Kıtaba bugün başladım ve içimdeki bilim aşkı tekrardan cayır cayır yanmaya başladı. Tıp Fakültesi nedeniyle genel olarak bilimin o eşsiz tadıyla ilgilenememeye başlamıştım som 2 senedir ama kitabınız sayesinde bu sevgi bende ateşlendi. Cep yayınlarınızı da sıradan dinlemeye başlayacağım. Yaptığınız her şey için bütün kalbimle teşekkür ediyorum.
en buyuksun baran! ❤
yeni bölüm olmayacak sanırım. yoksa herşey kitap çıkarana kadar mıydı?
Mete Atature’yle isigi yeni buktuk gecen hafta http://bit.ly/1JA82CO ! Montaj biter bitmez kulakliklardayiz!
Tebrikler arkadaslar!
Tez zamanda bir adet siparis edecegim. Lakin podcastlerinize son verdiyseniz cok uzulurum.
Saygilar ve sevgiler.
😉