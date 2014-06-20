Bölüm 14: Işın Kılıcı

İlker koşar adımlarla Açık Radyo binasına girdi, Ömer Madra’nın hologramını geçip bir hışım kayıt odasının kapısını açıverdi. İçeride Aysu ve Alp, kayda henüz yeni başlıyorlardı.

”Kusura bakmayın geciktim, Jedi Tapınağında çok önemli bir toplantı vardı bugün, zaten Yoda yine pasif agresif, moralim çok bozuldu. Şimdi de kızla buluşmaya gideceğim, kayıt yapacak vaktim yok, ha bir de şunu size bıraksam olur değil mi?”

Elinde tuttuğu ışın kılıcını Aysu’ya uzattı. ”Kıza ayıb olur şimdi. Yarın otobüse binmeden senden alırım ha?”

Alp derin bir nefes çekti, İlker nasıl kullanacağını bilmediği bu aleti oradan oraya sanki bir oyuncakmışcasına ne kolay savuruyordu! Yoda’ya kalsa İlker Jedi Tapınağından çoktan atılmıştı, neyse ki şansı yine de yaver gidiyor, herifçioğlu her zaman günü kurtaracak bir yol buluyordu.

İlker hızlı adımlarla kayıt odasından uzaklaşırken, Alp bugünün kayıt konusuna çoktan karar vermişti: Işın kılıcı nasıl çalışır?

Bilim Kazanı’nın yeni bölümünde, ışın kılıcının yapıldığına dair haberleri delik deşik ediyor, üstüne bir de ışın kılıcının fiziğini konuşuyoruz! Işın kılıcının yapımındaki engeller ve katedilen yol nedir? Alp’in tez hocasına gönderilen ışın kılıcı sipariş mektubunu kim kaleme aldı? Hepsi, 19 Haziran 2014’te Açık Radyo’da yayınlanan 14. bölümde!

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