Bölüm 9: Uzay Yolu

Gezegenimizden binlerce ışık yılı uzakta bilinmeyen bir cisim etrafındaki bütün enerjiyi merkezine doğru büyük bir kuvvetle çekiyordu.

‘Olay ufkuna yaklaşıyoruz’, dedi İlker. Bu çizgiyi geçtikleri anda ışığın bile kaçamadığı bir çekim kuvvetine tabi olacaklardı.

Kaptan Bülent kontrol panelinin önündeki yerini aldı, ‘Yapabileceğimiz birşeyler olmalı! Alp, en azından bugünün burcunu oku, Merkür geri çekildiği zaman elektronik aletlerin bahtı kapalı oluyordu değil mi?’ dedi, ümitsizce birkaç kelime daha mırıldandı.

Alp doğruldu, ‘Bahtı kapalı olanın tahtı açık olurmuş Kaptanım!’

Doktor Aysu ışıkları açtı. Hastaların sakinleştirici vakti çoktan geçmişti.

Bu bölümde burçlardan girdik, karadeliklerden çıktık! Bizden binlerce ışık yılı uzaklıktaki yıldızların pulsar sinyallerini dinledik, uzayın beyaz cücelerinden bahsettik, elementlerin doğuşundan yıldızların ölümüne bütün kosmosu baştan sona önünüze getirdik!

Uzman konuğumuz Harvardlı astronom Dr. Bülent Kızıltan anlatıyor, biz dinliyoruz!

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