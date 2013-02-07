Bölüm 2: Rejenerasyon

Biyoloji içinde yayınlandı by

Kol kesilir, yen içinde kalır! Rejenerasyon nedir? Kertenkelenin kopan kuyruğu geri çıkar da, insanın kesilen kolu bacağı geri çıkmaz mı? (Çıkmaz) (Ama çıkacak!).
Wolverine’den Sokollu Mehmet Paşa’ya, Örümcek Adam’dan blastema ve kök hücrelere… Hücre/doku/organ yenilenmesini öğrenmek, ölümsüzlüğün sırrına erişmek ve yine dopdolu, heyecanlı ve aksiyonlu bir yarım saat geçirmek için buyurun, Bilim Kazanı’nda yüksek ateşte pişmeye devam edin!

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Resimler:

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Bölüm 2: Rejenerasyon” üzerine 5 yorum

  2. Merhaba çok güzel bir bölüm olmuş ellerinize sağlık bir sorum olacaktı:MRL farelerinden bahsettiniz ve bu farelerde hasar olunca P21 geni çalışmıyor ve hücreler bölünerek hasarı onarıp rejenerasyon yapıyor dedinz ve kanserede dönüşmediklerini söylediniz ama bunların belirli bir bölünme limiti olduklarını dna uçlarının kısalması ile zamanla ölebildiklerini söylediniz burada dna uçları derken telomerlerimi kasteddiniz? eğer telomerleri kasteddiyseniz bu farelere telomeraz enzimi verilse zaten kanser hücrelerine dönüşmüyorlar ve devamlı binevi sonsuz bir bölünme ile rejenerasyon sağlanamaz mı? ayrıca insan hücrelerine de telomeraz enzimi verilip yaşam uzatilabilinir mi ama bu insanlarda kansere yol açabileceği için uygulanmıyor bu nedenle farelerde bulunan p21 geni insana aktarılsa ve bunlara telomeraz verilse bu sayede kanser oluşumu önlense insanlarda binevi daha gelişmiş bir rejenerasyon yapsa insan ömrü uzasa böyle bir şey mümkünmü ? ben çokmu ütopik düşünüyorum yoksa 🙂

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    • Merhaba Hasan. Soru çok uzun 🙂 Bölerek kısaca cevaplamaya çalışacağım. P21 geni hem insanlarda hem de farelerde mevcut, o yüzden fareden alıp insana vermeye gerek yok. Farelerde bu genin varlığı değil YOKLUĞU rejenerasyonu olumlu etkiliyor, dolayısıyla önerin geni insan genomundan çıkarmak şeklinde olabilir. Bütün memelilerde korunan bir geni insanlarda ortadan kaldırmak kanser konusunda olmasa da başka birçok sebeple negatif etki yaratabilir, çünkü P21’in hücre döngüsünde çok temel bir rolü var. Bu etkilerin ne olacağı farelerde araştırmadan insanlarda adım atamayız.

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  4. bayan yazar var canan candan şahin nemesis isimli polisiye bilim kurgu ve gerilim romanını yazdı. bu konudan bahsediyor basın bulteni dikkat çekici okumanızı tavsiye ederim bu romanı…

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