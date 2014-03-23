Bölüm 10: Sudan Karaya Çıkış

Bu hafta tetrapodların (bizim gibi 4 bacaklı hayvanların) evrimsel tarihinin tozlu sayfalarında dolaşıyoruz. 10 sene önce Kanada’nın arktik bölgesinde keşfedilen ve paleontoloji camiasını titreten 400 milyon yıllık fosil Tiktaalik’i konuşuyoruz. Hayvanların sudan karaya geçişinde ve karayı istila edişinde kilit bir dönemi temsil eden Tiktaalik fosili, balıkların anatomik adaptasyonlarda hangi süreçlerden geçtiklerine ışık tutuyor. Anatominin yürümek için, havadaki oksijeni kullanmak için ve yer çekimine karşı gerekli kemik ve kas yapılarını oluşturmak için nasıl değiştiğini, fosilin bulunuş hikayesi ile birlikte işliyoruz.

Lafı fazla uzatmadan, sözü Tiktaalik’in kendisine bırakalım.

Beyhude dolandım ey yar boşa evrildim

Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır

Aşık Tiktaalik

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