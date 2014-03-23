Bu hafta tetrapodların (bizim gibi 4 bacaklı hayvanların) evrimsel tarihinin tozlu sayfalarında dolaşıyoruz. 10 sene önce Kanada’nın arktik bölgesinde keşfedilen ve paleontoloji camiasını titreten 400 milyon yıllık fosil Tiktaalik’i konuşuyoruz. Hayvanların sudan karaya geçişinde ve karayı istila edişinde kilit bir dönemi temsil eden Tiktaalik fosili, balıkların anatomik adaptasyonlarda hangi süreçlerden geçtiklerine ışık tutuyor. Anatominin yürümek için, havadaki oksijeni kullanmak için ve yer çekimine karşı gerekli kemik ve kas yapılarını oluşturmak için nasıl değiştiğini, fosilin bulunuş hikayesi ile birlikte işliyoruz.
Lafı fazla uzatmadan, sözü Tiktaalik’in kendisine bırakalım.
Beyhude dolandım ey yar boşa evrildim
Benim sadık yarim kara topraktır, kara topraktır
Aşık Tiktaalik
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“Bölüm 10: Sudan Karaya Çıkış” üzerine 10 yorum
Gayet güzel bir dinleti. Tebrik ederim, takip ediyorum sizi, çalışmalarınızın devamını dilerim. Aynı zamanda bilim, evrim, akıllı tasarımın eleştirisi ve sosyal konularda yazılar yazdığım kendi bloğuma da beklerim.
http://kuskulukani.wordpress.com/
Çok güzel olmuş.Ama kısa olmuş bence gerçi 1-2 saat olsa bile biz tüketicilere kısa gelirdi yada bana en azından.Sizin sayenizde bir şeyler öğreniyoruz.Teşekkürler 🙂
Teşekkür ederiz Enes! Yakında Açık radyo’da program yapmaya başlayabiliriz, o yüzden süreyi 25 dakikaya ayarlamaya alışmaya çalışıyoruz 🙂 Orada zaman limitimiz olucak. Yoksa bizde de lafı sınırsız uzatma eğilimi var…:)
e arkadaslar su an ofiste zorla bu bolumu dinlettin. bu sosyal bilimler mabedini pozitif bilimle cokerttiniz. yine sahane bir bolumdu cunku hep aysu’m konustu. kusura bakmayın delikanlılar.
O zaman Bilim Kazanı’ndan Zeyniş’e ve Bilgi e2 219’a sevgiler!!
Aysu’nun TR ye gelebilmesi için ne gerekli? Getirelim o aletleri de yurtdışından gelsin burada yapsın televizyonda çıksın falan .Ne gerek sizlere genç hocalar 🙂
Geri bildirim: Bilim Kazanı’nın 10. bölümü ‘Sudan Karaya Çıkış’ @bilimkazani | Dağ Medya
13:43 – 13:50 (Aysu Uygur) : “…bu demin açıkladığım gibi bir fonksiyon için form oluşmuyor; bir form oluşuyor evrimde ve sonra o form bir fonksiyon kazanıyor.”
keşke hiç çıkmasaymışız.
Geri bildirim: Yeni Akit’i Bitiren Fosil :( | Budamedya