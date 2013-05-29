Bölüm 6: Kuantum!

Kuantum fiziğinin sır perdesi, Harvard Üniversitesi Fizik departmanından jet transferimiz Alp Sipahigil ile aralanıyor! Newton’un borusunun ötmediği galaksilerden atom altı parçacıklara, çift yarık deneyinden çakma elmas döner sermayesine, bilgisayar dünyasındaki fetret devrinden Kanarya adalarındaki foton TELEPORTASYON deneylerine, Alp sayesinde elimize yüzümüze bulaştırmadığımız, kuantum dünyasından alnımızın akıyla çıktığımız yeni bir bölüm ile karşınızdayız! Kuantumu kişisel gelişim ve şifa raflarında aramayın, Bilim Kazanı’nda dinleyin!

Not: Alp’in yalancısıyız.

Kazana bas, porsiyonu indir!!









Kaynakça:

Genel

Kuantum Fizigi: Kayitta bahsettigimiz kavram ve deneyleri guzel gorsellerle canlandiriyor.

Zaman Belgeselin fizikteki diger temel kavramlari ele alan bolumleri: Uzay

Nanoelektronik ve Kuantum Hesaplama TEDxCALTECH

Kuantum Teleportasyon:

Ilk teorik oneri:

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