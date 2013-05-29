Kuantum fiziğinin sır perdesi, Harvard Üniversitesi Fizik departmanından jet transferimiz Alp Sipahigil ile aralanıyor! Newton’un borusunun ötmediği galaksilerden atom altı parçacıklara, çift yarık deneyinden çakma elmas döner sermayesine, bilgisayar dünyasındaki fetret devrinden Kanarya adalarındaki foton TELEPORTASYON deneylerine, Alp sayesinde elimize yüzümüze bulaştırmadığımız, kuantum dünyasından alnımızın akıyla çıktığımız yeni bir bölüm ile karşınızdayız! Kuantumu kişisel gelişim ve şifa raflarında aramayın, Bilim Kazanı’nda dinleyin!
Not: Alp’in yalancısıyız.
Kaynakça:
Genel
PBS/NOVA belgeseli (Ingilizce): Brian Greene, The Fabric of the Cosmos
Kuantum Fizigi: Kayitta bahsettigimiz kavram ve deneyleri guzel gorsellerle canlandiriyor.
Hizlanarak genisleyen evren: “The Nobel Prize in Physics 2011 – Popular Information”. Nobelprize.org. Nobel Media AB 2013. Web. 24 Jun 2013.
Nanoelektronik ve Kuantum Hesaplama TEDxCALTECH
Kuantum Teleportasyon:
Ilk teorik oneri:
Charles H. Bennett, et al. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels. Phys. Rev. Lett. 70, 1895–1899 (1993)
Mesafe olarak rekoru elinde bulunduran 143 km uzaktaki adaya kuantum teleportasyon deneyi:
Xiao-Song Ma, et al. Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward .Nature 489, 269–273 (2012)
Xiao-Song Ma, et al. Quantum teleportation over 143 kilometres using active feed-forward .Nature 489, 269–273 (2012)
Reklamlar
“Bölüm 6: Kuantum!” üzerine 23 yorum
Vİdeo yok mu?
malesef, video yapmiyoruz henuz..Aklimizda var, soranlar oluyor cunku. Ama onumuzdeki 4-5 ay icinde degil 🙂
Merhaba;
Yayınladığınız kayıtları mp3 olarak indirebileceğim bir yer var mı acaba?
Bir süredir vakit ayıramıyorum, mp3 olursa yollarda dinleyebilirim diye düşündüm.
Bir de feedback vereyim =) Seçtiğiniz konuları çok beğeniyorum, bilgi aktarımı tarzınızı faydalı buluyorum ve verdiğiniz emeğe çok saygı duyuyorum.
Sevgiler.
çok teşekkür ederiz, böyle feedback’ler almak bizi çok mutlu ediyor. MP3 kaydı olarak, itunes’dan podcast’lerden arayıp, direkt yükleyebilirsin. İnternet erişimin varken indirip, internet erişimin yokken hem bilgisayardan hem senkronize edersen telefondan dinleyebilirsin. Smartphone varsa, podcasts application’ı ile de yapabilirsin aynı şeyi. İyi dinlemeler, sorun olursa tekrar yaz!
merhaba. siz(ler)e yardımcı olmak amacıyla bu veya başka bir ses, video kaydını kısayoldan nasıl indirebilirsin onu anlatayım:
1) önce mixcloud linkine tıklayıp dosyayı yeni pencerede açmalısın.
örn: http://www.mixcloud.com/aysuuygur/bilim-kazan%C4%B1-b%C3%B6l%C3%BCm-6-kuantum/
2) sonra offliberty.com a girip bu kayıt linkini boş alana yapıştırıp off tuşuna basmalısın.
3) yükleme yapıldıktan sonra çıkacak olan sarı bara sağ fare tuşu ile tıklayıp farklı kaydet seçeneğini seçmelisin.
4) indirdiğiniz dosya isteğe göre mp3 ya da mp4 formatında inecektir. inen dosyayı mp3 ve mp4 açabilen bir cihaza takıp istediğiniz gibi dinleyebilirsiniz.
Bilge’ye katılıyorum, itunes kullanmayanlar ve telefonu yeterince akıllı olmayanlar için doğrudan indirme bağlantisi ekleseniz süpper olacak (seksin evrimindeki gibi). Benim de dinleyebilmek için podcasti telefona indirmem gerekiyor. Programlarinizi severek ancak indirme sıkıntısından dolayı zorlanarak takip ediyorum 🙂 Teşekkürler.
Sevgili Aysu ve İlker, yayınınız bir harika! “Bilim-bilmiyim”den bir arkadaşımın facebook sayfasında paylaşması üzerine ancak bugün haberdar olmuştum. Oradan da Bilim Kazanı’na düştüm. Artık hiç ayrılmam. Emeğinize sağlık. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.
çok teşekkür ederiz! mutlu olduk. İlker ile bir sonraki bölümü kaydetmemiz için motivasyon oldu. di mi ilker?
Yayınlarınız bilim yayınlarını takip etmeye çalışan insanlar açısından gerçekten çok önemli. O yüzden de hiç bırakmayın. Yapıyoruz da ne oluyor, kim dinliyor, kim bizi biliyor hissiyatına hiç kapılmayın. Çünkü çok iyi bir iş yapıyorsunuz, gerçekten, tekrar tekrar tebrikler. Kelebek etkisiyle siz de aslında burada görünenden daha fazla sayıda insana ulaşıyorsunuzdur mutlaka.
çok güzel programlar. aldığınız yrum ve paylaşımların ötesinde dinlendiğine eminim. başarılar…
Cok sagol, Baris! Ulkumuz Bilim Kazani’ni ekmek yapmak, su yapmak! Herkes yesin, herkes icsin!
Bu dolaşık fotonlar birbirlerinin özelliklerini kilometreler öteden arada bir bağlantı yokken nasıl etkileyebiliyorlar? Benim farkında olmadığım bir bağlantı mı var?
Merhaba Emre, tam olarak bu soru vaktinde Einstein’i da cok rahatsiz etmisti! Hatta bunun olamayacagini deneysel olarak kanitlamak icin bir deney tasarladi ( EPR paradoksu : http://en.wikipedia.org/wiki/EPR_paradox ). Ancak Einstein’in kuantum mekaniginin tutarsizligini gostermek icin tasarladigi bu deney seneler sonra yapilabildiginde kayitta bahsettigimiz sonuclar gozlendi. supersin, sorgulamaya devam!
oh guc olmasin da gec olsun
O giriş müziği nedir? 1980 lerdeki TV dizilerinin müziğine benzemiş 🙂
oh may gad, simdiki genclik eski degerlerimize cok saygisiz, cok ilgisiz :((. Big Bang Theory daha yeni yola koyulmusken Uzayli Zekiye bu yollardan donuyordu oolumm… https://www.youtube.com/watch?v=rREV3XMItnE
Muhtesem bir yayın olmuş, iyi ki varsınız. Tesekkürler.
Belirsiz kalan noktalar var.
1. Dolaşık parçacıklar nasıl üretiliyor?
2. Dolaşık parçacıklar nasıl/niye dolaşık biçime geliyor?
3. Birbiriyle nasıl etkileşiyorlar?
4. Etkileşim hızı nedir?
5. Etkileşimde kalma uzaklığı en fazla ne kadar oluyor?
Örneğin:
Evrenin iki ucundaki “dolaşık parçacıklar” nın birindeki değişim diğerini anında mı etkiliyor?
Yanıt şurada;
20. dk’dan sonrası..
Gerçekten çok sağlam bir bölüm olmuş ellerinize sağlık. Ancak benim aklıma takılan bir konu var. Kuantum Teleportasyon’da gönderilen bilgi (foton ve durumu) aynı an içerisinde mi oluşuyor yoksa ışık hızı gibi belli bir hızı mı var? Ya da Görecelilik’ten dolayı an kavramından bahsedemeyip sadece ışığa bağlı başka bir boyut ya da sistem üzerinden mi adlandırıyoruz? Bildiğim kadarıyla mesela kütle çekimin belli bir hızı var. Yani Güneş aniden tamamen yok olsa bile çekim kuvvetinin etkisi yayılma hızından dolayı gezegenler bir süre daha güneş oradaymış gibi hareketlerine devam ediyor. Teleportasyon’da da mı aynısı geçerli? Çünkü eğer ışık hızından yüksekse bu etkileşim zamanda yolculuğa uygun bir durum da oluşuyor sanırım. Bunun yanında eğer belli bir hızı varsa kat ettiği yol süresince madde yok olduğu için bu da madde/enerji korunumuna ters bir durum oluşturmuyor mu? Şimdiden teşekkürler cevabınız için. 🙂
kuantum fiziği üstüne daha fazla video koyamaz mısınız? özellikle belirsizlik ilkesi üstüne?
Merhaba ozan, belirsizlik ilkesine de deginecegimiz bir bolum hazirliyoruz cok saglam bir konuk ile. Ekim ayinda piser ve siteye duser diye umuyorum.
cevap yazdim
>