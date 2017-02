Bölüm 6: Kuantum!

Kuantum fiziğinin sır perdesi, Harvard Üniversitesi Fizik departmanından jet transferimiz Alp Sipahigil ile aralanıyor! Newton’un borusunun ötmediği galaksilerden atom altı parçacıklara, çift yarık deneyinden çakma elmas döner sermayesine, bilgisayar dünyasındaki fetret devrinden Kanarya adalarındaki foton TELEPORTASYON deneylerine, Alp sayesinde elimize yüzümüze bulaştırmadığımız, kuantum dünyasından alnımızın akıyla çıktığımız yeni bir bölüm ile karşınızdayız! Kuantumu kişisel gelişim ve şifa raflarında aramayın, Bilim Kazanı’nda dinleyin!

Not: Alp’in yalancısıyız.

Kazana bas, porsiyonu indir!!





Genel

Kuantum Teleportasyon:

Ilk teorik oneri:

Charles H. Bennett, et al. Teleporting an unknown quantum state via dual classical and Einstein-Podolsky-Rosen channels . Phys. Rev. Lett. 70, 1895–1899 (1993)