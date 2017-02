Bölüm 1: Motivasyon

Aysu Uygur ve İlker Öztop, Bilim Kazanı’nın ilk bölümüyle karşınızda!

Her bölümde ilgimizi çeken bir konuyu ele alıp bilimsel yönünü inceleyeceğimiz cep yayınımızın siftahını motive olmak isteyenlerle yapıyoruz.

Motivasyon! Biyolojisi! Dopamin! Kumar! Kokain! Facebook! Fareler…….ve İnsanlar!

İyi dinlemeler.

Kazana bas, porsiyonu indir!!



